Abrió nueva tienda exclusiva de Dragon Ball: qué vende y dónde se encuentra

Dragon Ball se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde finales de la década del 80. Este manga y anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta.

Desde el pasado 14 de noviembre, ya se puede visitar la primera tienda exclusiva del anime: Dragon Ball Store. Y de hecho es la primera en el mundo. Conoce todos los detalles del nuevo negocio que abrió sus puertas para los fanáticos de todo el planeta.

¿Dónde se encuentra la tienda exclusiva de Dragon Ball?

La tienda exclusiva de Dragon Ball se encuentra en un centro comercial cerca de la principal estación de tren de Tokio. Este local de venta de productos de todo tipo de la franquicia cuenta con decoración temática que incluye una enorme figura del dragón Shenlong en el techo.

En este negocio de Japón se pueden comprar llaveros, camisetas, pines, figuras y otros artículos exclusivos. Por la elevada demanda de visitantes este fin de semana, la tienda tuvo que restringir el ingreso. De esta forma, hasta el lunes 24 de noviembre solo podrán entrar quienes hayan realizado una reserva con antelación a través de LivePocket.

Con motivo de la inauguración de la primera tienda exclusiva de Dragon Ball, la firma avisó que obsequiará artículos a todos los que hagan compras iguales o mayores a 2.000 yenes (13 dólares).

¿Cuáles son las producciones que integran la franquicia Dragon Ball?

A lo largo de estas décadas luego de la creación del manga, se han llevado a cabo diferentes producciones de Toei Animation. En 1986 se lanzó Dragon Ball. Años más tarde llegó Dragon Ball Z. Finalmente, la obra se completó con Dragon Ball GT en los años 90.

Pero en 2009 llegó la nueva serie de los saiyans: Dragon Ball Kai. Sin embargo, esta en realidad fue una remasterización acotada de Dragon Ball Z. Luego se lanzó Dragon Ball Super en 2015, Super Dragon Ball Heroes en 2018 y Dragon Ball Daima en 2024. Con todo esto, los fans continúan expectantes ante cualquier otro lanzamiento que los ilusiona con ver de regreso a sus personajes favoritos del anime.