No es el iPhone 16: este es el mejor smartphone que ha creado Apple en relación precio-calidad, según la Inteligencia Artificial

Apple es una de las firmas más exitosas a nivel tecnológico y los diversos modelos de iPhone pueden dar cuenta de ello. Esta línea de dispositivos suele perfeccionarse año tras año, incorporando mejoras en el sistema operativo, sonido, cámaras, procesadores y calidad de imagen, entre otras características.

Sin embargo, no todos los modelos de estos teléfonos celulares mantienen una relación precio- calidad acorde. La inteligencia artificial (IA) ha dado su veredicto acerca del mejor smartphone de Apple en dicha categoría.

¿Cuál es el mejor smartphone de Apple en relación precio-calidad según la IA?

La IA puede recomendar distintos modelos según el perfil de cada usuario. Sin embargo, existen dos smartphones de Apple que ofrecen un equilibrio entre costo y rendimiento: el iPhone 13 y el iPhone 16e.

Estas son las mejores opciones aunque no hayan sido recientemente lanzados al mercado. El iPhone 13 sigue siendo un teléfono muy competente, ya que posee un rendimiento excelente gracias a tres factores: un chip A15 Bionic, una cámara sólida y un sistema operativo compatible con las últimas aplicaciones y actualizaciones de iOS.

El iPhone 16e es una variante más económica y eficiente, pero ofrece características ideales para las personas que no necesitan las últimas innovaciones, pero requieren un teléfono duradero. Este modelo es muy popular entre estudiantes y usuarios que cambian de teléfono cada pocos años.

iPhone 17 Pro y Pro Max: la última tecnología de Apple

El iPhone 17 y 17 Pro Max son los nuevos teléfonos celulares de la firma y, por lo tanto, son los más avanzados por su rendimiento y sistema de cámaras. Pero sus elevados costos hace que no sean accesibles para todos los bolsillos.

Estos dispositivos son los más sofisticados por sus capacidades de fotografía y videografía. Pero también por sus procesadores más potentes y eficientes. Así es como se pueden explotar al máximo en tareas exigentes como edición de videos en 8K hasta juegos de alta gama.

En el caso de la serie Pro Max, los dispositivos ofrecen una pantalla más grande, ideal para quienes consumen mucho contenido multimedia o trabajan en actividades que requieren precisión visual. Estos dispositivos de Apple también presentan mejores materiales y acabados, pero también incorporaron el modo cinemático más avanzado junto con nuevas funciones en realidad aumentada.