Fecha y hora EXACTA de la preventa de boletos para el concierto de Deftones en México 2026

Tras su presentación en el Corona Capital, se ha confirmado que los Deftones tendrán un concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX el próximo domingo 29 de marzo, en una fecha en solitario más que esperada por todos sus fans y nosotros te contaremos todo lo que debes saber para no perderte ningún detalle de esta gran noche.

Teniendo varias preventas e incluso ventas para fans, este regreso ha despertado la emoción del público mexicano, pues hasta ahora se esperan solamente dos concierto de Deftones en tierras aztecas: uno como parte del festival Tecate Pal' Norte de Monterrey y este en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

¿Cuándo será la preventa para el concierto de Deftones?

Se ha informado que los boletos para sus conciertos en el Palacio de los Deportes estarán disponibles a través de TicketMaster a partir de HOY, martes 18 de noviembre en la venta para fans; la venta Beyond será mañana 19 a las 9:00 am; la preventa Priority será el jueves 20 a la misma hora; la preventa Banamex será el viernes 21 a las 11:00 am y la venta General será hasta el sábado 22 a las 11:00 am.

En estos días, mucho se ha hablado sobre el furor que Deftones han causado en su público chilango, por lo que se espera que las entradas se agoten rápido, por lo que te recomendamos estar al pendiente de las fechas y horarios.

¿Qué precio tienen los boletos para Deftones en el Palacio de los Deportes?

Los siguientes precios NO incluyen cargos, ni tampoco variaciones debido a la ubicación de los asientos, los pasillos o filas.



Pista: $2,579

Nivel B: $3,323

Nivel C: $2,331

Nivel D: $1,835

Nivel E: $1,215

¿Qué esperar del concierto de Deftones en CDMX?

Si bien, su presentación en el Corona Capital significó su regreso a la CDMX tras más de 7 años, los fans de Deftones han asegurado que fue uno de los mejores momentos de la edición del festival, donde incluso han destacado el balance entre su setlist el cuál mezcló canciones de su nuevo disco y sus primeros clásicos.

Durante la noche del 16 de noviembre, el público pudo escuchar este setlist:



my mind is a mountain

locked club

Be Quiet and Drive (Far Away)

My Own Summer (Shove It)

Rocket Skates

Sextape

Genesis

ecdysis

Rosemary

Hole in the Earth

infinite source

Swerve City

Change (In the House of Flies)

cut hands

milk of the madonna

Entombed

Engine No. 9

7 Words

Por lo que para un concierto en solitario se espera un repertorio aún más grande y que haga recorrido por todos sus discos, además de que se ha hablado sobre las bandas que podrían abrir esta fecha.

Por un lado, The Mars Volta estuvo de gira con Deftones este año por estados unidos y estarán presentándose en el Vive Latino 2026, lo que apunta a un posible reencuentro… Y también Interpol ha confirmado fechas con Deftones en Europa para el 2026, por lo que se espera que una de las dos bandas se sume a esta noche.