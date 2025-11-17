¡La fiesta no termina! Esto es TODO lo que se sabe sobre el regreso de CD9: Nueva música y Casa CD9

Aunque en 2024 una de las agrupaciones más queridas de todo México: CD9 había anunciado su separación, a finales de este año se ha confirmado una nueva etapa dentro de la banda, misma que ha llenado de emoción a sus millones de fans pues lo que era “The Last Party” pasó a reforzar el proyecto.

Tras un periodo de inactividad e incertidumbre respecto a su futuro como agrupación, sorpresivamente Alonso, Freddy, Alan, Bryan y Jos anunciaron que era el momento de una nueva era dentro de su paso por la música, con lo que se espera que sea uno de los regresos más esperados de los últimos años y sobre todo en el pop mexicano.

¿Qué se sabe sobre el regreso de CD9?

Este domingo 16 de noviembre, la agrupación realizó su regreso oficial en un evento para fans en el Pepsi Center, con el cuál confirmaron su nueva disquera y su nueva era, misma que vendrá llena de más música nueva y una posible gira internacional.

Aunque la agrupación se formó en el ya lejano 2013, por más de 10 años se han mantenido como una de las boybands más reconocidas y longevas quienes con 4 discos de estudio han conquistado a todo México y Latinoamérica.

El regreso de CD9 al estudio llena de emoción a sus fans pues su último álbum fue publicado hace 7 años, donde cada integrante ha tenido un cambio y crecimiento, por lo que se podría decir que hoy en día han alcanzado una etapa más madura en cuanto a la música se refiere.

¿Qué es Casa CD9?

Además de estos proyectos, anunciaron la Casa CD9, un pop-up store que además ofrecerá una experiencia inmersiva a los fans, misma que estará únicamente disponible del 25 al 30 de noviembre, misma que mostrará una parte más íntima de la banda.

Con todos estos proyectos que engloban el universo de CD9 solo queda estar al pendiente sobre cualquier actualización o novedad que la banda confirme respecto a sus próximas fechas.