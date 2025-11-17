OFICIAL: Deftones volverán a la Ciudad de México al Palacio de los Deportes en 2026

Como te informamos días antes de su presentación en el Festival Corona Capital 2025, los Deftones este lunes han confirmado su regreso a la Ciudad de México para el próximo año en un concierto en solitario, siendo uno de los regresos más esperados por todos sus fans chilangos.

Chino Moreno y compañía estarán dando una noche épica en el Palacio de los Deportes de la CDMX el próximo domingo 29 de marzo como parte de su 'Private Music Tour', así lo confirmaron a través de sus redes sociales, quienes a pesar de haber tocado este domingo en el Corona Capital, sus ganas de volver a tocar para el público mexicano no se harán esperar mucho en esta ocasión.

¿Cuándo será la preventa para el concierto de Deftones en el Palacio de los Deportes?

En el mismo posteo en redes, se informó que la preventa será este martes 18 de noviembre a las 10 am y podrás comprar tus boletos a través del sistema de TicketMaster.

La venta al público en general será hasta el sábado 22 a la misma hora, aunque tras su presentación en el Corona Capital, se espera que la banda californiana agote las entradas en poco tiempo, así que te recomendamos asegurar las tuyas y no perderte de esta gran banda.

¿Qué esperar de este concierto de Deftones en CDMX?

Su regreso a la CDMX como parte del Corona Capital 2025 fue una de las presentaciones más esperadas de toda la edición del festival, quienes además de promocionar su último disco ‘private music’ presentaron este setlist, considerado como épico por todos sus fans:



my mind is a mountain

locked club

Be Quiet and Drive (Far Away)

My Own Summer (Shove It)

Rocket Skates

Sextape

Genesis

ecdysis

Rosemary

Hole in the Earth

infinite source

Swerve City

Change (In the House of Flies)

cut hands

milk of the madonna

Entombed

Engine No. 9

7 Words

Así que su regreso a México para el Festival Tecate Pal' Norte 2026 y su show en solitario en CDMX ha llenado de emoción a todos los fans de la banda californiana.

De momento no se han revelado los precios de los boletos aunque se espera que de acuerdo al venue, los costos pueden oscilar entre los $1,100 y los $5,000, por lo que quedará esperar a la preventa.