Apink anuncia su esperado regreso con nuevo lanzamiento para 2026

El legendario grupo femenino de K-Pop, Apink, sorprendió a sus fans al confirmar oficialmente que preparan un nuevo lanzamiento para 2026, marcando así uno de los regresos más esperados dentro de la segunda generación del género. Aunque no se han revelado aún detalles sobre el concepto, la fecha exacta o el formato del lanzamiento, la noticia ha encendido la emoción del fandom mundial, especialmente tras los periodos intermitentes de actividad de los últimos años.

De acuerdo con fuentes cercanas a su agencia, el grupo ya se encuentra en la fase inicial de planeación, lo que incluye selección de repertorio, concepto visual y posibles colaboraciones. El comeback también podría coincidir con su aniversario número 15, por lo que se especula que podría tratarse de un proyecto especial para honrar su trayectoria.

A pesar de los cambios naturales que ha vivido la agrupación y de las agendas individuales de sus integrantes, Apink continúa siendo uno de los nombres más respetados del K-Pop. Su regreso no solo representa un nuevo capítulo musical, sino también una muestra de su permanencia en una industria donde pocos grupos longevos logran sostener una base fiel y activa.

¿Quiénes son Apink y por qué son tan famosas?

Formado en 2011, Apink es uno de los grupos más representativos de la segunda generación del K-Pop, caracterizado inicialmente por su imagen dulce y elegante. Integrado actualmente por Park Chorong, Yoon Bomi, Jung Eunji, Kim Namjoo y Oh Hayoung, el grupo ha destacado por mantener un estilo propio, basado en melodías limpias, voces estables en vivo y conceptos que combinan feminidad con madurez.

Se hicieron mundialmente conocidas gracias a éxitos como “NoNoNo”, “Mr. Chu”, “LUV” y “Dumhdurum”, temas que se convirtieron en himnos dentro de la industria y que les otorgaron numerosos premios en Corea del Sur. Su habilidad para reinventarse sin perder su esencia las posicionó como uno de los grupos femeninos más consistentes y longevos, a diferencia de otros actos de su generación que se disolvieron con el paso del tiempo.

Además, las integrantes han brillado de manera individual en dramas, programas de variedades, musicales y proyectos solistas, lo que ha mantenido al grupo vigente ante nuevas audiencias. El próximo lanzamiento en 2026 promete consolidar aún más esta trayectoria, reafirmando a Apink como una de las agrupaciones históricas del K-Pop.