¡Nuevo disco de Bad Bunny! ¿Será que Benito nos sorprenderá antes de terminar el año? Esto es lo que se sabe:

En las últimas horas ha circulado el rumor (y la paranoia) sobre el posible lanzamiento de un nuevo disco de Bad Bunny de manera sorpresiva y antes de que termine el año, pues el cantante ha mostrado un comportamiento “sospechoso” en redes, de acuerdo con sus fans.

Benito ha archivado algunas de sus publicaciones en Instagram, justo como hizo hace años cuando lanzó ‘Un Verano Sin Ti’ (2022), y liberó un “tracklist” con el que anunció cuántas canciones conformarían su nuevo álbum, por lo que fans han comenzado a sospechar sobre una posible sorpresa.

¿Qué se sabe sobre el nuevo disco de Bad Bunny?

Sin duda, este 2025 Benito se la ha pasado ocupado, apenas arrancando la primer semana del 2025 y “El Conejo Malo” ya estaba lanzado ‘DeBí TiRAR MáS FOToS’, álbum que recientemente le ha hecho ganar 5 Latin Grammys y el cuál ciertamente se ha vuelto un fenómeno mundial.

Dicho disco le hizo abrir su popular residencia en El Coliseo de Puerto Rico, donde se presentó 31 noches haciendo un hecho sin precedentes, para que este fin de año de inicio su gira mundial con la que llegará a México en diciembre.

¿Qué significan los audífonos para Bad Bunny?

Otro punto a tomar en cuenta es que últimamente se le ha visto para todos lados con audífonos, si bien, hoy en día es común usarlos, pareciera que Bad Bunny quiere comunicar algo con ese objeto, el cuál durante estos últimos meses se ha vuelto característico como parte de su outfit.

Se le ha visto portándolos sobre todo en la calle, pero lo que ha llamado la atención es que ha aparecido con ellos en conciertos, en alfombras rojas de premiaciones y en su propio Tiny Desk dejó unos como “regalo” y si recordamos que durante la previa de ‘DeBí TiRAR MáS FOToS’ se le veía mucho postando una cámara, esto podría ser un guiño claro.