VIDEO: DJ de Linkin Park insulta a público mexicano, les dice “chin#4 tu mad%e” durante concierto en el Corona Capital
Todo era risas y diversión en el concierto de Linkin Park hasta que comenzaron los insultos...
Este domingo 16 de noviembre, la banda Linkin Park hizo su regreso a la CDMX con su presentación en el Corona Capital, y aunque su concierto fue del agrado de las decenas de miles de fans que asistieron, hubo un momento que no pudo pasar desapercibido, pues Joe Hahn, el DJ de la banda y quien le ha dado un sonido característico, uso palabras altisonantes contra sus fans.
Segundos antes de comenzar a tocar uno de sus clásicos más aclamados, “In The End”, la banda interactuó un poco con su siempre entregado público azteca, y dentro de este acercamiento, Hahn le dijo al público “chin#4 tu mad%e", lo que lejos de de enfurecer a los asistentes, les dejó un momento lleno de gracia.
@concertswizard Momentos hilarantes del concierto #linkinpark #mikeshinoda @Linkin Park ♬ sonido original - HerrUbiquitous
¿Cómo fue el concierto de Linkin Park en el Corona Capital 2025?
En punto de las 11 pm. el Autódromo Hermanos Rodríguez presenció del show de Linkin Park el cuál fue un recorrido por sus distinta épocas, mismas que son más que respetadas por la banda pues fueron definidas por Chester Bennington y además unieron su nueva época, con la nueva vocalista, Emily Armstrong.
El concierto fue dividido en actos, donde pudimos escuchar el siguiente setlist:
- Inception
- Somewhere I Belong
- Lying From You
- Up From The Bottom
- New Divide
- The Emptiness Machine
- The Catalyst
- Burn It Down
- Cut The Bridge
- Where’d You Go
- Waiting for the End
- Points of Authority
- Two Faced
- Empty Spaces
- When They Come For Me / Remember The Name
- IGYEIH
- One Step Closer
- Break / Collapse
- Lost
- Stained
- What I’ve Done
- Overflow
- Numb
- Over Each Other
- In The End
- Faint
- Papercut
- Heavy Is The Crown
- Bleed It Out
Linkin Park y su gran relación con México
Para esta segunda visita de Linkin Park a México en menos de un año, la banda dejó ver todo su amor y aprecio por su público, a quienes consintió no solo con una gran presentación, sino que además se hizo presente con una Pop-Up store donde además de merch de edición limitada, regalaron y vendieron tortas con temática de “From Zero”, su último disco.
Si esto ya había enganchado a sus fans, el pasado viernes realizaron una colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde la temática central de la noche fue la banda, dejando ver su gusto y conexión con la cultura mexicana.