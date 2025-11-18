Gira Mundial de Rosalía: ¿Cuándo dará conciertos en México? Esto es lo que se sabe

Tras el lanzamiento de ‘LUX’, mucho se ha hablado sobre la próxima gira mundial de Rosalía, con la que se esperan algunos conciertos en México y aunque por ahora no ha habido un anuncio oficial, se espera que en los próximos días la artista española confirme las fechas de su tour.

Primeras presuntas filtraciones señalan que esta nueva gira podría iniciar en el mes de marzo en su natal España y de ahí pasar para Norteamérica, en especial en Estados Unidos, mercado donde poco a poco ha ganado mayor presencia, pues recientemente se presentó con Jimmy Fallon, uno de los programas más vistos en aquel país, donde cantó “La Perla”, su canción con Yahritza y Su Esencia.

¿Cuándo será el concierto de Rosalía en México?

Se espera que su gira se acerque a Latinoamérica en la segunda parte del año, con lo que habría que estar atentos a los conciertos que confirme en México, donde posiblemente llegará a Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Por ahora han sido especulaciones, aunque de acuerdo con las fechas y promotoras que han filtrado sus presuntas primeras fechas en Estados Unidos, es lo que podemos especular de momento.

¿Cuál fue el último concierto de Rosalía en México?

Rosalía presentó su gira Motomami en dos tiempo en México, la primera vez fue en agosto, donde tuvo dos fechas en el Auditorio Nacional, pero el concierto con el que rompió todo fue el que dio de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual fue todo un éxito.

El viernes 28 de abril del 2023, Rosalía logró reunir 160 mil almas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México donde se entregó totalmente a su público mexicano y confirmó que tiene una gran cantidad de fans en nuestro país.

Por ahora solo queda esperar a lo que será esta era de 'LUX', con la que la cantante ha alcanzado los primeros puestos en las listas de popularidad de reproducciones en streaming.

