Conoce Clair Obscur: Expedition 33 el juego que se convirtió en el más nominado de The Game Awards 2025

Muchos lo veían venir y ahora, ya es oficial. La semana pasada se dio a conocer la lista de nominados para The Game Awards 2025 y el gran protagonista es, sin discusión, Clair Obscur: Expedition 33, que no solo lidera las nominaciones… sino que rompió récord histórico al estar dentro de 12 categorías, incluyendo Juego del Año (GOTY), Mejor Dirección, Mejor Narrativa y Mejor RPG.

Clair Obscur: Expedition 33, el fenómeno inesperado de los Game Awards

Sí, el modesto debut del estudio francés Sandfall Interactive pasó de ser “el RPG que generaba dudas por su combate por turnos” a convertirse en el favorito para ser el gran ganador de varios premios.

El juego logró abarcar varias categorías; incluso tres de sus actores (Ben Starr, Charlie Cox y Jennifer English) también están nominados en la categoría de Mejor Actuación, un logro que, hasta el momento, parecía estar reservado solo a grandes producciones.

¿Por qué Clair Obscur arrasó en las nominaciones?

Es curioso pensar la forma en la que se desarrolló el éxito de este juego, pues antes de su lanzamiento, Clair Obscur no estaba en el radar masivo. Muchos creían y, más bien dicho, pocos creían en su sistema por turnos clásico; incluso hay quienes se atrevieron a decir que era “un suicidio comercial en 2025”, especialmente tras la transición de grandes franquicias como Final Fantasy hacia el combate en tiempo real.

Sandfall Interactive sorprendió a críticos y jugadores por igual al tomar la decisión de hacer lo contrario a lo que se hacía en la industria: Apostar por un combate 100 % por turnos. Ellos tuvieron la visión de combinarlo con bloques en tiempo real, creando así un sistema híbrido que se siente moderno, desafiante y muy dinámico.

Por si fuera poco, su ambientación está inspirada en la Belle Époque, una historia emocional sobre la fragilidad de la existencia y una banda sonora que ya muchos consideran de las mejores del año. El resultado fue un RPG que sorprendió incluso a quienes desconfiaban del género.

¿Contra quién compite en el GOTY?

El GOTY 2025 viene particularmente fuerte. Los rivales directos de Clair Obscur son:



Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Es difícil pensar que alguno de estos juegos podría arrebatarle el GOTY, sobre todo por las 12 nominaciones que lo posicionan como el favorito absoluto. Algunos piensan que Hollow Knight: Silksong, podría ser su rival más fuerte y es probable que este le arrebate el premio, pero esa es otra historia.

Los premios se entregarán el 11 de diciembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, y serán transmitidos por Amazon Prime y Twitch.

También te puede interesar: Fortnite anuncia la invasión de Homeros y el Homero gigante con un nuevo corto animado de Los Simpson