¿Fortnite x Volver al Futuro? Todo lo que se sabe sobre la posible colaboración

La comunidad de Fortnite anda constantemente en modo detective tratando de descifrar las pistas que Epic Games ha repartido entre creadores de contenido para preparar el terreno rumbo al Capítulo 7, previsto —según filtraciones— para el 29 de noviembre de 2025. Y entre todas las teorías hay una que suena bastante fuerte y que, por lo mismo, tiene a todos emocionados: existe la posibilidad de colaboración con Volver al Futuro.

¿Fortnite x Volver al Futuro? Esto es lo que se sabe de la colaboración

Esto podría llegar después del mini capítulo dedicado a Los Simpson, una temporada que en definitiva dejó la vara muy alta. Pero todo apunta a que Epic ya lo tiene todo planeado y preparado para un cierre de año explosivo.

¿Cómo empezó la teoría de la nueva colaboración de Fortnite?

El creador NickEh30 compartió un misterioso video de 19 segundos enviado por Fortnite. Este tenía varias pistas:



Fecha de acceso anticipado: 19 de noviembre

Coordenadas: 34.134117 N, 118.321495 W

Mensajes crípticos: “Fortnite after dark” y “Q&U”

Rápidamente, los fans hicieron lo suyo y descubrieron que las coordenadas llevaban directo a Hollywood, Los Ángeles, lo que podía estar insinuando un capítulo con temática cinematográfica y guiños a películas icónicas.

El detalle de “Q&U” fue resuelto por fans: es una referencia a Quentin Tarantino y Uma Thurman, como se acreditaron en Kill Bill. Y justo en diciembre se relanza Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

¿Y Volver al Futuro?

Entre las filtraciones de SamLeakss aparece una lista de colaboraciones que podrían llegar durante el Capítulo 7, y ahí destaca: Back to the Future – DeLorean. Teniendo en cuenta la temática hollywoodense, la presencia del DeLorean podría encaja perfecto. Sería uno de los vehículos o ítems especiales del capítulo.

Todas las colabs filtradas de Fortnite hasta el momento

Según varios dataminers, estas serían algunas de las IP que aparecerán durante el Capítulo 7:



SpongeBob SquarePants

South Park

Harry Potter

Ninjago

Back to the Future (DeLorean)

Filtraciones del mapa: Nevada, Area 51 y más

¿Te gustaría jugar con el DeLorean en Fortnite?

