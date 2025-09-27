Este fin de semana Zoé se estará presentando en la CDMX y te contaremos los horarios, posible setlist y cómo llegar al Estadio GNP

Este sábado 27 de septiembre Zoé, una de las últimas grandes bandas de rock que ha dado México se estará presentando en el Estadio GNP de la Ciudad de México en lo que será el primero de sus cinco conciertos como parte de su gira “Rexsexex” y los 20 años de su disco “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”.

Ante este regreso tras varios años sin haber trabajado material nuevo, los fans están al pendiente de cada detalle que Zoé revele, además de mostrar su emoción tras enterarse que Helloseahorse! será la banda que abra esta primera noche.

¿Cuál será el posible setlist de Zoé en el Estadio GNP?

Aunque la banda no ha hecho oficial algún repertorio, se espera que le den mayor peso a las canciones de su disco “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”, donde de acuerdo a sus últimas presentaciones, podemos esperar este setlist:



Rexsexsex

Memo Rex

Vía Láctea

Vinyl

No me destruyas

Corazón atomico

Vía Láctea

Paula

Arrullo de estrellas

Labios rotos

Hielo

Azul

SKR

Karmadame

Luna

Love

Veneno

Nada

Soñé

¿Cuáles son los horarios del concierto de Zoé?

Los horarios para este concierto ya han sido publicados y los accesos al recinto serán a partir de las 5:30 de la tarde, por lo que si estarán en la sección de General, deberías de correr para tener los mejores lugares.

Zoé estará tocando en punto de las 9 de la noche, pero es importante mencionar que Helloseahorse!, la banda telonera estará en el escenario cerca de las 7:30 p.m.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

El Estadio GNP se encuentra en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; y es sabido que esa zona de la ciudad llega a ser bastante concurrida, por lo que te daremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.



Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.

Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.

Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque de igual modo, deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Por otro lado tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurrido que puedan estar las avenidas antes mencionadas.

¿Por qué hay tanta emoción por el concierto de Zoé en el Estadio GNP?

La banda agotó tres fechas en el Estadio GNP de la Ciudad de México en menos de dos horas, demostrando lo vigentes que siguen hoy en día a tres décadas de haberse formado como grupo y reafirmando su rol como una de las bandas más grandes de toda Latinoamérica.

A través de los años, la banda liderada por León Larregui se ha vuelto parte del soundtrack de la vida de varias generaciones que han crecido con estos himnos del rock mexicano, además, la noticia de que este primer concierto sería abierto por Helloseahorse! emocionó a los fans, quienes recordaron la participación de su vocalista, Denisse Gutiérrez en el Unplugged de Zoé, el cuál fue muy popular hace más de 10 años.