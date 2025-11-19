¡Todo listo para el perreo! TODO lo que debes saber sobre el Coca Cola Flow Fest 2025: Horarios oficiales por día y cómo llegar

Este fin de semana del 22 y 23 de noviembre se estará realizando uno de los festivales de música más esperados de todo México, pues el Coca Cola Flow Fest 2025 llegará con una nueva edición que te hará cantar, bailar y perrear como nunca, pues se estarán presentando artistas como Don Omar, Alvaro Díaz, Nicky Jam, J Blavin, Young Miko y Natanael Cano, solo por mencionar algunos.

Sin duda, la edición de este 2025 ha llenado de emoción a todos los fans de la música urbana, pues cabe mencionar que hace unos meses, el cantante Don Omar anunció su retiro de los escenarios, por lo que esta presentación estaría significando uno de sus últimos conciertos y nosotros te contaremos todo lo que debes saber, desde los horarios por día hasta cómo llegar para no tener contratiempos.

¿Cuáles son los horarios del Coca Cola Flow Fest por día?

Horarios del Flow Fest sábado:

El día sábado Don Omar, Alvaro Díaz, Myke Towers, Wisin, El Alfa y más de los mejores artistas del momento estarán haciendo tronar las bocinas:

Imagen cortesía del Coca Cola Flow Fest

Horarios del Flow Fest domingo:

Para el segundo día de actividades, J Balvin, Natanael Cano, Young Miko, Cris MJ, Sech, Omar Cutz, Bellakt entre más artistas harán que perrees hasta el suelo.

Imagen cortesía del Coca Cola Flow Fest

¿Cómo llegar al Coca Cola Flow Fest?

El Coca Cola Flow Fest se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el cuál está ubicado en la alcaldía Iztacalco sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; una zona de la ciudad llega a ser bastante concurrida, por lo que te recomendaremos rutas antenas para que llegues sin contratiempos.



Llegar en Metro: Las dos estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9 (color café), misma que recorre de Pantitlán a Tacubaya, estaciones que se encuentran a cinco minutos caminando.



Por otro lado, si tu elección es llegar en un vehículo particular, deberás estar al pendiente de los horarios de los estacionamientos y de lo concurridas que puedan estar las avenidas antes mencionadas.

