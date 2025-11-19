Alizée anuncia concierto en CDMX y reafirma su conexión con México

La escena musical en México vuelve a encenderse luego de que Alizée confirmara oficialmente su presentación en La Maraka, noticia que no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales.

La cantante, conocida por su energía arrolladora y su estilo polémico, sorprendió a sus seguidores con el anuncio, que incluye fecha, hora y lugar, el cual se hará el próximo viernes 29 de mayo de 2026 a las 21:00 horas en el salón de eventos La Maraka, ubicada en C. Mitla 410, Col. Narvarte Poniente, CDMX.

De acuerdo con fuentes cercanas al evento, el show promete mezclas inéditas, invitados inesperados y hasta un par de mensajes “muy directos” que la artista supuestamente quiere lanzar desde el escenario.

Los costos aproximados de los boletos van desde los 4 mil 500 a mil pesos.

VIP ORO: $4,500, VIP: $3,400, VIP PA: $2,500, preferente: $2,500, general: $1,800 y vista parcial: $1,000.

En redes sociales ya se comenta que la producción del concierto estará preparando una entrada “explosiva” con visuales provocadores que harían referencia a viejas rivalidades artísticas.

¿Quién es Alizée y por qué todos hablan de ella?

Alizée es una cantante y creadora digital que pasó de los covers caseros a convertirse en una figura emergente dentro de la música urbana-pop latina aunque cabe aclarar: en realidad es una artista francesa que alcanzó fama internacional en los años 2000. Su voz rasposa, su personalidad desinhibida y su capacidad para convertir cada presentación en un espectáculo han impulsado su popularidad, especialmente entre el público joven de México y Sudamérica.

La artista también es conocida por su presencia constante en redes sociales, donde mezcla música, humor, confesiones sin filtro y algunas polémicas que, lejos de perjudicarla, han impulsado su visibilidad. Su estilo rebelde ha generado comparaciones con figuras internacionales, mientras que sus seguidores aseguran que “nadie mezcla sensualidad y caos” como ella.

Su llegada a La Maraka marca un nuevo paso en su consolidación dentro de la escena musical mexicana, y muchos la ven como una de las artistas que podrían dar un salto mayor en los próximos meses.