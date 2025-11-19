Damiano David cumple en CDMX y sorprende con su concierto en el Auditorio BB tras haber cancelado en el Corona Capital, este fue su setlist
Damiano David sorprendió a su público tras haber cancelado su presentación en el Corona Capital a horas de presentarse.
El pasado sábado 15 de noviembre Damiano David canceló de último momento su presentación en el Corona Capital dejando a miles de fans tristes, pues era uno de los headliners de ese día y aunque el también integrante de Måneskin se comprometió a presentarse pronto.
Para sorpresa de fans, Damiano David “repuso” su concierto este lunes en una noche única en el foro BB, dejando en claro su compromiso con sus fans mexicanos, dando un show que será muy recordado pues además de ofrecer un gran setlist, nos sorprendió con un cover a Natanael Cano.
¿Por qué canceló su presentación en el Corona Capital?
A unas cuantas horas de que se presentara en el Corona Capital, Damiano David informó que su actuación quedaba cancelada pues tuvo una fuerte gripe y aunque intentó hacer de todo por no cancelar, señaló que no estuvo en condiciones para dar un show en vivo:
He estado esperando volver a México y tocar en el Corona Capital por mucho tiempo.
Despertar hoy con una mala gripe ha sido realmente molesto, y a pesar de intentarlo hasta el último momento, no estoy en condiciones de actuar esta noche. Realmente me rompe el corazón extrañar Corona Capital esta noche.
Gracias por su comprensión. Volveré pronto. Los amo a todos.
Damiano David
¿Su concierto en solitario peligraba?
Aunque hubo muchos fans que solo asistieron al Corona Capital para ver a Damiano, el cantante italiano también tenía programado un concierto en el Auditorio BB, el cual peligraba pues, su estado de salud le había condicionado, pero para fortuna de su público mexicano, el artista pudo ofrecer un gran concierto.
En una noche llena de grandes de sus éxitos y algunos covers, uno de los momentos más destacados fue cuando el integrante de Måneskin se aventó un tributo a Natanael Cano, el cuál cantó a la perfección dejando ver su gusto por los corridos tumbados:
¿Cuál fue el setlist de Damiano David en CDMX?
- Born With a Broken Heart
- The First Time
- Mysterious Girl
- Voices
- Cinnamon
- Talk to Me
- Nothing Breaks Like a Heart (cover de Mark Ronson)
- Perfect Life
- Sick Of Myself
- The Bruise
- Tangerine
- Mi Bello Angel (cover de Natanael Cano)
- Zombie Lady
- Tango
- Angel
- Over
- Mars
- Naked / Solitude (No One Understands Me)