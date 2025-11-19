Por si te lo perdiste: el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se proyectará gratis en esta fecha de noviembre

Juan Gabriel regresará a la ciudad que lo vio nacer como artista: Ciudad Juárez, Chihuahua, pues será en este lugar donde se proyectará su mítico concierto en Bellas Artes de 1990, tal como ocurrió el 8 de noviembre en el Zócalo de la CDMX, donde se reunieron alrededor de 170 mil asistentes. ¡Una verdadera locura! Conoce la niña que se hizo famosa por cantarle al intérprete de "Hasta que te conocí".

El cantautor nació en Michoacán, pero fue en la ciudad fronteriza donde dio sus primeros pasos en la música, por ello se ganó el mote de “El Divo de Juárez”, quien tiene una nueva serie documental. El evento promete ser sinigual, pues buscan reunir a las familias en un ambiente cultural y musical.

@CulturaCiudadMX En el Zócalo de la CDMX se reunieron 170 mil asistentes para disfrutar de la proyección y ahora lo buscarán replicar en Ciudad Juárez

Fecha y hora de la proyección del concierto en Bellas Artes de Juan Gabriel

El concierto en Bellas Artes de Juan Gabriel se proyectará completamente gratis el sábado 29 de noviembre a las 7 de a tarde en la Plaza de la Mexicanidad, donde se darán cita los fans que se perdieron la oportunidad de vivir la experiencia en la CDMX.

Debido a que el evento es con entrada libre, se recomienda que los fanáticos del cantautor llegar con anticipación, a fin de alcanzar lugar y poder disfrutar uno de los más grandes conciertos de Alberto Aguilera Valadez en un recinto tan emblemático para México, que por primera vez le abrió la puerta a un artista fuera de la música clásica o de ópera.

La razón de por qué proyectan el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes

El Gobierno de la CDMX y la plataforma Netflix fueron los organizadores de la proyección de uno de los 3 conciertos que tuvo Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, entre el 9 y 12 de mayo de 1990. El objetivo de ello, fue conmemorar el legado del cantautor y promover su docuserie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, que se estrenó el 30 de octubre.

En 2024, se realizó algo similar en la Cineteca Nacional al proyectar el concierto Mis 40 en Bellas Artes, pero debido al foro tan pequeño hubo personas que se quedaron fuera del recinto, por lo que este año decidieron realizarlo en el Zócalo de la CDMX y este 29 de noviembre en Ciudad Juárez, lugar que vio a nacer a Juan Gabriel como artista.