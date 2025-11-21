Su auto se averió y esta SUPERESTRELLA llegó al RESCATE: su reacción ya es viral

Justin Bieber ha demostrado ser una de las estrellas con mayor bondad en la industria de la música y el entretenimiento. Recientemente, el cantante de 31 años se volvió viral por acudir al rescate de un hombre que se encontraba varado en la carretera, luego de que su auto se averiara. El momento quedó captado en video y la reacción del hombre, que responde al nombre de Buki, así como el acto de la superestrella, ya le han dado la vuelta a las redes sociales.

En el audiovisual, publicado por Buki, se aprecia al hombre varado en la carretera, mientras reflexiona sobre la mala racha que ha tenido desde que se mudó a “la gran ciudad”. En cuestión de segundos, nota que un desconocido se acerca para ver si puede ayudar en algo. Dado que Buki se estaba grabando, rápidamente voltea a la cámara para decir: “Puede que esté alucinando, pero creo que Justin Bieber se acaba de parar a ayudarme”.

En cuanto el “desconocido” se aproxima, Buki pregunta con cierto nivel de incredulidad: “¿Eres Justin Bieber?”, a lo que el canadiense responde de forma asertiva. Poco después, el intérprete de “STAY” aparece a cuadro y ambos se presentan. Buki opta por cortar el vídeo para hablar con la superestrella fuera de cámara y seguir con la reparación del auto. Finalmente, el audiovisual concluye con Buki reflexionando sobre su encuentro con la superestrella.

Tras ayudar al hombre, Justin Bieber rezó con él

En la reflexión final, Buki comparte que Justin Bieber rezó con él, luego de ayudarle a reparar su auto, por lo que no dudó en agradecerle “por la oración y la buena energía”. En la descripción del vídeo, el hombre se limitó a escribir “Conocí a Justin Bieber. Un momento inolvidable…”.

Al momento, el audiovisual cuenta con casi ocho millones de reproducciones en TikTok y más de un millón de likes, además de miles de comentarios de fans que aplauden la bondad del artista canadiense.

Actualmente, Justin se encuentra en uno de sus mejores momentos. Tras su triunfal regreso a la música con ‘SWAG’, el cantante cuenta con cuatro nominaciones a los GRAMMY AWARDS, incluida la categoría más importante: “Álbum del Año”.