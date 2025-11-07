Este fue el jugador del América que tuvo una relación con Fátima Bosch, la representante de México en Miss Universo

En los últimos días mucho se ha hablado sobre Fátima Bosch, la representante de México en el certamen de Miss Universo y quien hasta hace unos años era novia de uno de los jugadores más seguidos de las Águilas del América.

Se sabe que la reina de belleza de origen tabasqueño sostuvo una relación con el futbolista Kevin Álvarez, y aunque ambos suelen ser reservados en sus vidas privadas, en varias ocasiones se les pudo ver juntos.

¿Qué se sabe sobre la relación entre Kevin Álvarez y Fátima Bosch?

Tiempo antes de que Fátima se hiciera popular por haber sido elegida como la mujer más guapa de todo México, esta ya se había hecho de un nombre dentro del modelaje.

En paralelo, Kevin Álvarez comenzaba a despuntar como uno de los jóvenes más talentosos dentro del fútbol mexicano, donde dejó grandes actuaciones en el Pachuca y posteriormente con el América.

Ambos compartían su relación en redes sociales, donde podíamos ver fotos de la pareja, mensajes de amor e incluso detalles de estos pero de repente, de manera abrupta dejaron de postear cosas el uno del otro.

Poco después, en un podcast realizado por jugadores y exjugadores, a Kevin Álvarez se le preguntó por Fátima y este respondió que “no quería hablar del tema”, dejando en claro que ambos habían terminado la relación.

¿Cuál ha sido la polémica con Fátima Bosch?

La mexicana Fátima Bosch, quien se encuentra participando en el certamen de belleza de Miss Universo ha sido tendencia luego de que denunciara abiertamente a Nawat Itsaragrisil, el director del certamen, en un video que se ha vuelto viral en los últimos días.

Todo empezó cuando Nawat la regañó de manera pública porque Fátima no compartió en redes sociales una publicación promocional sobre Tailandia, el país sede del concurso, lo que causó su aparente enfado.

Por ahora la situación se ha tratado de llevar, se sabe que Fátima aún continúa en el certamen y que Nawat tendrá una participación “limitada o nula” en el resto del certamen y que otro equipo se hará cargo del certamen.

La ceremonia final del concurso de Miss Universo se llevará a cabo el próximo viernes 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.