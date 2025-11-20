La serie animada de Spider-Man cumplió 31 años y esta es su impactante continuación

La serie animada de Spider-Man cumplió el pasado 19 de noviembre 31 años, sin embargo, la historia quedó inconclusa. Y es que dicho proyecto fue todo un éxito, ya que en las aventuras del Hombre Araña pudimos ver a los Mutantes, a los 4 Fantásticos e incluso a personajes clasificación R como The Punisher, Blade y Wolverine; pero también salieron a cuadro los antigüos Vengadores, así como varios villanos del calibre de Doctor Doom, Red Skull o el Barón Zemo.

La continuación de la Serie Animada de Spider-Man se sabrá con un Comic, donde promete terminar con la historia que quedó inconclusa en 1998 cuando la caricatura dejó de transmitirse, recordemos que, esta impactante continuación no se llevará a cabo en capítulos, sino por medio de varios comics.

Este comic contará con una miniserie de 4 números en la que se ve a Peter Parker y Mary Jane de regreso a las calles de Nueva York, también aparecerán los icónicos villanos que le han hecho la vida muy complicada al Hombre Araña. Esta historieta se publicó desde el 3 de septiembre de 2025.

¿Dónde comprar los comics de Spiderman 4?

Para poder adquirir los Comics de Spider-Man 94 en físico, los cuales están en inglés, lo puedes hacer a través de una tienda especializada. En México, lo puedes comprar en: Fantástico/Cosmicastle, Comics México o Decomixado. En Guadalajara, los sitios son: Fantástico, y en Monterrey es: Fantástico y Ami Comics.

¿Dónde ver los capítulos completos de la Serie Animada de Spider-Man?

La Serie Animada de Spider-Man se puede ver a través de Disney Plus, en esta plataforma están las 5 temporadas. Por otro lado, la cuarta película del trepamuros protagonizada por Tom Holland se estrenará el 31 de julio de 2026, y esta cinta formará parte de la Fase 6 del universo cinematográfico; esta entrega llevará como nombre Spider-Man: Brand New Day.