¡TV Azteca te lleva a ver a Capitanes en la Arena Ciudad de México!

El próximo domingo 23 de noviembre y lunes 24 podrás disfrutar de uno de los partidos de la NBA G League, donde Capitanes estaría regresando a Territorio Capitán. Lo mejor del basketball en México llega directo a la Arena Ciudad de México, y TV Azteca tiene preparados para ti unos pases dobles y triples para que vivas en vivo y en directo la emoción.

Mecánica de la Dinámica:



Tendrás que seguir en redes sociales a los siguientes usuarios en Instagram: @ricardosalinas y @marialauramedinadesalinas Toma screen de que sigues a Ricardo Salinas y María Laura Medina de Salinas en IG En esta misma nota encontrarás un formulario que deberás de llenar correctamente, adjuntando tus screenshots No olvides seleccionar a cuál de los dos partidos quieres asistir Espera nuestra llamada para confirmarte si has sido uno de los seleccionados de la dinámica

Incentivo:



2 pases dobles y 1 pase triple para ver a los Capitanes el Domingo 23 de noviembre en la Arena Ciudad de México (uno por ganador)

2 pases dobles y 1 pase triple para ver a los Capitanes el Lunes 24 de noviembre en la Arena Ciudad de México (uno por ganador)

Dinámica: