Nota

¡TV Azteca te lleva a ver a Capitanes en la Arena Ciudad de México!

La Arena Ciudad de México tiene los mejores eventos, y por eso te invitamos a DOS PARTIDOS , ¡entérate cómo puedes participar!

Actualizado el 19 noviembre 2025 13:24hrs
El próximo domingo 23 de noviembre y lunes 24 podrás disfrutar de uno de los partidos de la NBA G League, donde Capitanes estaría regresando a Territorio Capitán. Lo mejor del basketball en México llega directo a la Arena Ciudad de México, y TV Azteca tiene preparados para ti unos pases dobles y triples para que vivas en vivo y en directo la emoción.

Mecánica de la Dinámica:

  1. Tendrás que seguir en redes sociales a los siguientes usuarios en Instagram: @ricardosalinas y @marialauramedinadesalinas
  2. Toma screen de que sigues a Ricardo Salinas y María Laura Medina de Salinas en IG
  3. En esta misma nota encontrarás un formulario que deberás de llenar correctamente, adjuntando tus screenshots
  4. No olvides seleccionar a cuál de los dos partidos quieres asistir
  5. Espera nuestra llamada para confirmarte si has sido uno de los seleccionados de la dinámica

Incentivo:

  • 2 pases dobles y 1 pase triple para ver a los Capitanes el Domingo 23 de noviembre en la Arena Ciudad de México (uno por ganador)
  • 2 pases dobles y 1 pase triple para ver a los Capitanes el Lunes 24 de noviembre en la Arena Ciudad de México (uno por ganador)

Dinámica:

