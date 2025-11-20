Estas son las 7 mejores películas de los años 90, según Jacob Elordi

Jacob Elordi es uno de los actores del momento. El protagonista de la nueva película de Guillermo del Toro, Frankenstein, sigue demostrando que no le teme a los desafíos y a la diversidad de personajes complejos que puede interpretar.

¡Fue mágico! Guillermo del Toro presenta ‘Frankenstein’ en México TV Azteca [VIDEO] Guillermo del Toro platicó en exclusiva para Ventaneando y compartió inesperadas situaciones sobre ‘Frankenstein’. ¡Ojo a las personalidades que acudieron!

El actor australiano de 28 años llegó a la cima del éxito cuando encarnó a Nate Jacobs en la serie Euphoria de HBO y luego se destacó interpretando a Noah Flynn en la franquicia de películas The Kissing Booth de Netflix. Sin embargo, otro de sus personajes destacados fue, ni más ni menos, que Elvis Presley en Priscilla.

Te puede interesar: El momento viral que expone el extraño comportamiento de Cynthia Erivo con Ariana Grande

Las 7 mejores películas de los años 90, según Jacob Elordi

Como la mayoría de los actores de Hollywood, el artista australiano ha conseguido afinar su gusto cinematográfico. Así es como, según el portal IndieWire, el actor ha lanzado sus títulos favoritos de los años 90 y ha dejado claro que es un fiel seguidores de los clásicos del cine de culto.

Entre los films seleccionados aparece un director que ocupó un lugar especial en su lista de favoritos: Gus Van Sant. De este cineasta incluyó las obras My Own Private Idaho y Good Will Hunting. Si bien son dos películas muy distintas, ambas marcaron el cine estadounidense de la época.



My Own Private Idaho del director Gus Van Sant (1991)

del director Gus Van Sant (1991) The Player del director Robert Altman (1992)

del director Robert Altman (1992) Before Sunrise del director Richard Linklater (1995)

del director Richard Linklater (1995) Bottle Rocket del director Wes Anderson (1996)

del director Wes Anderson (1996) Good Will Hunting del director Gus Van Sant (1997)

del director Gus Van Sant (1997) The Truman Show del director Peter Weir (1998)

del director Peter Weir (1998) Magnolia del director Paul Thomas Anderson (1999)

@faridieck The Truman Show: Historia de una vida (Spoilers). Resumen y Análisis. Sígueme aquí @faridieck para más relatos y reflexiones. ♬ sonido original - Farid Dieck

Te puede interesar: La miniserie española de solo 6 episodios que está basada en una novela y no te dejará moverte de la silla

¿Cuál es el último proyecto cinematográfico de Jacob Elordi?

El último proyecto cinematográfico de Jacob Elordi es Cumbres borrascosas. El trailer de esta película se estrenó recientemente y se anunció que llegará a los cines el próximo 12 de febrero de 2026.

La esperada adaptación del clásico de Emily Brontë ha sido dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y el joven actor australiano. El avance recientemente publicado por Warner Bros promete imágenes intensas, violentas y apasionadas del vínculo entre Catherine Earnshaw y Heathcliff que se desarrolla en la película.