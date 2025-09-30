Hobi en la pantalla grande! La película Hope on the Stage de j-hope llegará a IMAX y cines en noviembre

Este es un gran anuncio para el ARMY. La película de j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ llegará a cines e IMAX de todo el mundo el 12 y 15 de noviembre, con funciones previas exclusivas el 3 de noviembre. El artista surcoreano no deja de sorprendernos y de consentir a todos sus fans, y en esta ocasión lo hará con un filme que retrata los dos conciertos finales en el Goyang Stadium de Corea del Sur, que marcaron el cierre de su primer tour mundial en solitario.

Lo que verás en la película de j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’

El setlist de la película recorre las canciones y coreografías que Hobi lanzó en solitario, los cuales incluyen:



Temas de su primer mixtape Hope World.

Canciones de su álbum Jack In The Box.

Su proyecto más reciente HOPE ON THE STREET VOL.1.

Pero eso no es todo, pues el ARMY también podrá disfrutar de presentaciones de éxitos como “Sweet Dreams” (con Miguel), “MONA LISA” y “Killin’ It Girl” (versión en solitario). Además, habrá nuevas versiones de clásicos de BTS como “MIC Drop”, “Silver Spoon” y “Dis-ease”, con momentos detrás de cámaras y apariciones especiales de Jin, Jung Kook y Crush.

j-hope y su 2025 lleno de música

Este año fue verdaderamente mágico para el artista y sus fans de todo el mundo y es que j-hope no solo cerró su gira con broche de oro y mucho éxito, también sorprendió en Lollapalooza Berlín (apodado #HobiPalooza) y apoyó a BLACKPINK en su tour. Pero lo mejor está por venir, pues BTS confirmó su regreso con un nuevo álbum en primavera de 2026 y una gira mundial. Lo que hace de Hope on the Stage fuera el concierto para calentar motores, pues se viene algo mucho más grande que nos reconectará con la energía de los siete integrantes.

¿Dónde comprar boletos?

Mientras tanto, si quieres ir a ver una vez más el concierto en cines, te recomendamos estar atentos, pues se tiene previsto que la preventa inicie a mediados de octubre.

