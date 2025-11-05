Hotel Del Luna | Yo seré el último hombre que trabaje contigo en esta vida

Jang Man-wol ha enfrentado el pasado y por fin aceptó su destino, aunque eso implica irse del mundo de los vivos y el árbol del Hotel Del Luna ha florecido, lo que significa que su alma está lista para partir al más allá.

Koo Chan-sung ha intentado ser fuerte, pero entiende que la mujer que ama se irá pronto, aun cuando pudo viajar al pasado y convivir con Jang Man-wol, pero entendió que no era la manera en que estuvieran.

Jang Man-wol acepta que su tiempo ha terminado y le confesó su amor a Koo Chan-sung y le agradece por devolverle la humanidad que había perdido.