Escuela va contra las canciones de HUNTR/X y desata revuelo estudiantil

Un colegio religioso de Inglaterra en Poole, Dorset, desató polémica luego de anunciar la prohibición de cantar las canciones de “Las Guerreras del K-Pop”, el trío protagonista de la popular película animada KPop Demon Hunters. La medida se aplicó después de que directivos consideraran que algunos temas de la proyección incluyen referencias a demonios y elementos sobrenaturales que no concuerdan con la formación espiritual que promueve la institución.

En una carta enviada a padres de familia, la escuela justificó su decisión asegurando que ciertas canciones y escenas podrían resultar inapropiadas para estudiantes dentro de un entorno estrictamente cristiano. La reacción no se hizo esperar: mientras algunos padres respaldaron el mensaje, otros criticaron lo que consideran un acto de censura innecesaria hacia un producto de entretenimiento dirigido principalmente a adolescentes.

La controversia escaló con rapidez en redes sociales, donde muchos jóvenes acusaron a la escuela de exagerar y de no comprender el trasfondo ficticio de la historia. El drama escolar también llegó a los pasillos: los alumnos comenzaron a organizar “mini conciertos clandestinos” durante los recreos, cantando a coro Golden, el éxito más viral del grupo animado

¿Quiénes son Las Guerreras del K-Pop?

En el centro de esta polémica están Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, cuyas canciones han conquistado plataformas digitales. Ellas protagonizan Las guerreras K-Pop, la cinta que mezcla acción, magia, música y mitología.

“Golden”, ha alcanzado el número 1 en el Billboard Global 200, además, la canción recibió múltiples nominaciones en la 68ª edición de los Grammy, incluyendo Canción del Año, Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo, Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, y la versión remix de Golden con David Guetta fue nominada a Mejor Grabación Remezclada (no clásica).

Aunque sus personajes son animados, las canciones son interpretadas por artistas reales: Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami en la versión original, y Azul Bötticher, Karin Zavala y Tatul Bernodat en el doblaje latino.