Escuela va contra las canciones de HUNTR/X y desata revuelo estudiantil
Censuran al trío animado por considerar que su temática sobrenatural es inapropiada, fans ya organizan “mini conciertos” clandestinos.
Un colegio religioso de Inglaterra en Poole, Dorset, desató polémica luego de anunciar la prohibición de cantar las canciones de “Las Guerreras del K-Pop”, el trío protagonista de la popular película animada KPop Demon Hunters. La medida se aplicó después de que directivos consideraran que algunos temas de la proyección incluyen referencias a demonios y elementos sobrenaturales que no concuerdan con la formación espiritual que promueve la institución.
En una carta enviada a padres de familia, la escuela justificó su decisión asegurando que ciertas canciones y escenas podrían resultar inapropiadas para estudiantes dentro de un entorno estrictamente cristiano. La reacción no se hizo esperar: mientras algunos padres respaldaron el mensaje, otros criticaron lo que consideran un acto de censura innecesaria hacia un producto de entretenimiento dirigido principalmente a adolescentes.
La controversia escaló con rapidez en redes sociales, donde muchos jóvenes acusaron a la escuela de exagerar y de no comprender el trasfondo ficticio de la historia. El drama escolar también llegó a los pasillos: los alumnos comenzaron a organizar “mini conciertos clandestinos” durante los recreos, cantando a coro Golden, el éxito más viral del grupo animado
¿Quiénes son Las Guerreras del K-Pop?
En el centro de esta polémica están Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, cuyas canciones han conquistado plataformas digitales. Ellas protagonizan Las guerreras K-Pop, la cinta que mezcla acción, magia, música y mitología.
“Golden”, ha alcanzado el número 1 en el Billboard Global 200, además, la canción recibió múltiples nominaciones en la 68ª edición de los Grammy, incluyendo Canción del Año, Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo, Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, y la versión remix de Golden con David Guetta fue nominada a Mejor Grabación Remezclada (no clásica).
Aunque sus personajes son animados, las canciones son interpretadas por artistas reales: Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami en la versión original, y Azul Bötticher, Karin Zavala y Tatul Bernodat en el doblaje latino.
