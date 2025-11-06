Hotel Del Luna | Te buscaré en esta y en todas las vidas que siguen

Jang Man-wol acepta finalmente que su estancia en el mundo de los vivos ha llegado a su fin.

Tras haber pasado siglos como la dueña del Hotel del Luna, entiende que ha completado su propósito pues ya ha ayudado a muchas almas a encontrar paz y de paso también la encontró ella.

A pesar de ser un final triste, también es liberador pues explica que todo en la vida tiene un ciclo y que el amor es parte de la vida, donde todo está en movimiento (Y a veces hasta los muertos) .