‘Las Guerreras K Pop’: la teoría que explica la impactante muerte de la mamá de Rumi y dejó a todos en shock

La historia de ‘Las Guerreras K Pop’ conmovió a muchos, especialmente en las escenas donde interpretan cada una de sus canciones. Sin embargo, algunos espectadores más observadores notaron que la película omite ciertos detalles importantes, como el paradero de la mamá de Rumi. ¿Qué le pasó realmente?

En redes sociales, los fans más apasionados por la animación han compartido sus propias teorías, intentando llenar los vacíos de la historia. Desde su perspectiva, algo trágico le ocurrió y hasta señalan quién podría ser la culpable de ese hecho fatal.

Una de las teorías más comentadas fue publicada por el usuario de TikTok @eldonchalo, quien explica que la madre de Rumi habría muerto a manos de su propia hermana, Celine, mientras intentaba defender a su esposo, quien era un demonio.

Algunos usuarios añadieron que el comportamiento de Celine concuerda con esta versión, y que, además, habría esperado el nacimiento de Rumi para criarla con culpa. Otra teoría sugiere que, en realidad, los padres de la protagonista —quien también es mitad demonio— están encerrados en el inframundo.

Sea cual sea la verdad detrás del misterio, lo cierto es que los creadores podrían aprovechar estos vacíos argumentales en la trama para desarrollar la secuela ya confirmada.

¿Cuándo se estrena ‘Las Guerreras K-Pop 2’?

Aunque la producción de ‘Las Guerreras K-Pop 2’ ya está trabajando en los guiones —según confirmó Variety—, su estreno podría llegar hasta 2029, debido al proceso de animación, que es especialmente detallado y tardado.

(ESPECIAL/NETFLIX) ‘Las Guerreras K Pop 2' se estrena en 2029.

Aun así, los fans más fieles seguramente esperarán lo que sea necesario para descubrir, por fin, qué pasará con HUNTR/X y los demás personajes.

¿Todavía está en cines ‘Las Guerreras K-Pop’?

Lamentablemente, ya no hay funciones disponibles de ‘Las Guerreras K-Pop’ en cines con el formato Sing Along. Su estreno en México se realizó del 31 de octubre al 2 de noviembre. No obstante, si deseas disfrutar esta versión, ya puedes verla en Netflix, donde está disponible para cantar junto a la banda animada.