MAMA Awards 2025: todo sobre las fechas, nominados y el ambiente que ya enciende al K-pop

Como cada año, las conversaciones en redes ya están ardiendo. Los fandoms de BLACKPINK llevan días en debates intensos por las nominaciones de Jennie, Jisoo y Rosé en los MAMA Awards 2025, generando comparaciones amistosas sobre quién podría llevarse los premios más importantes.

Otro foco de mirada es el regreso de G-Dragon, nominado en categorías importantes. Su aparición vuelve a calentar las redes, pues cada vez que el ícono pisa un escenario de premios, los fans entran en modo detective, analizando cada gesto, colaboración o posible mensaje oculto.

En grupos, la batalla entre SEVENTEEN, Stray Kids, TXT, RIIZE y ZEROBASEONE está encendiendo los foros. Del lado femenino, la presencia de BABYMONSTER frente a grupos ya consolidados como TWICE, IVE o LE SSERAFIM ha provocado debates intensos.

Y por si fuera poco, los presentadores Park Bo-Gum y Kim Hye-Soo generan su propio nivel de emoción. Los seguidores ya especulan sobre las interacciones, los looks y las frases memorables que podrían dejar en la ceremonia, porque si algo caracteriza a los MAMA, es que siempre hay una sorpresa viral que nadie ve venir.

¿Qué son los MAMA Awards?

Los Mnet Asian Music Awards (MAMA) son uno de los premios musicales más importantes de Asia y el evento anual más influyente del K-pop. Reconocen a los artistas más destacados del año mediante un sistema mixto que combina votación de fans, métricas de ventas y la evaluación de expertos. Además, son famosos por sus presentaciones espectaculares, colaboraciones inéditas y la enorme atención global que generan.

La edición 2025 promete convertirse en una de las más comentadas

Los MAMA Awards 2025 se celebrarán el 28 y 29 de noviembre en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, reuniendo a lo mejor del K-pop en dos noches que ya están generando expectativa mundial.

La gran protagonista del año es Jennie, quien encabeza la lista de nominaciones con 10 categorías, incluyendo Artista del Año y Canción del Año gracias a su exitoso trabajo como solista.

Con una lista de nominados que mezcla superestrellas, veteranos y rookies prometedores, los MAMA Awards 2025 apuntan a ser una de las ediciones más comentadas y seguidas en tiempo real.