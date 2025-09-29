¿Cuándo y dónde ver el final de Mi Amor de Otra Galaxia? Uno de los mejores K-Dramas de todos

Sin duda alguna, la historia de amor entre Do Min Joon y Song Yi ha sido una de las más recordadas de los últimos años, pues el K-Drama titulado “Mi Amor de Otra Galaxia” se robó nuestros corazones donde desde el primer capítulo y día con día hemos estado al borde de las lágrimas y de nuestras pantallas.

Esta historia poco convencional entre la actriz más reconocida de Corea y el extraterrestre que llegó a la Tierra hace más de 400 años nos ha conmovido y sobre todo, nos ha hecho creer en el destino, donde aprendimos que el amor es capaz de sacar lo mejor de nosotros aunque muchos obstáculos se pongan en nuestro camino.

¿Cuándo y dónde ver el final del K-Drama de Mi Amor de Otra Galaxia?

Será el próximo lunes 7 de octubre cuando podremos ver el último capítulo de este K-Drama donde un extraterrestre se enamora perdidamente de una actriz obstinada, quienes hacían una pareja dispareja pero contra todo pronóstico, estos se complementan de una manera especial y espacial.

Kim Soo-hyun quien interpreta a Min Joon nos ha regalado grandes momentos, mismos que se han complementado como en la serie con la participación de Jun Ji-hyun como Song Yi, en lo que ha sido una historia que se ha ganado nuestros corazones.

Este K-Drama es muy popular en Corea del Sur tanto como en otras partes del mundo ya que es una mezcla de géneros como la comedia, romance, fantasía y drama, una combinación perfecta con un guión inmejorable.

Si eres fan de los K-Dramas, no te pierdas estos últimos capítulos a través de K-Siete, nuestra parte de la programación de Azteca Siete dedicada a los K-Dramas, y por la App EnVivo, donde podrás ver “Mi Amor de Otra Galaxia” de lunes a jueves de 6 a 7:30 p.m.