Knotfest 2025: ¿Cómo llegar a la NUEVA sede? ubicación, mapa, y mejores rutas, hoy

¡Es hoy, es hoy! Este sábado, 6 de diciembre se llevará a cabo el Knotfest 2025 en la Ciudad de México. El festival, que traerá lo mejor de la industria del metal en la actualidad, se celebrará en el Estadio Fray Nano, ubicado en la alcaldía Iztacalco, tras un cambio de sede de última hora. Pero, ¡no te preocupes! que aquí te compartimos las mejores rutas para llegar al evento.

Anteriormente, el Knotfest 2025 se iba a celebrar en la explanada del Estadio Azteca. No obstante, los organizadores del evento optaron por cambiar a una sede más compacta para una mejor apreciación de los escenarios, que esta vez serán “gemelos”, con el objetivo de optimizar tiempos; así como un recinto con acceso directo al transporte público.

¿En dónde está el Estadio Fray Nano? Dirección y mapa de la nueva ubicación del Knotfest 2025

El Estadio Fray Nano es popular por su albergue de eventos deportivos. No obstante, en los últimos meses, se ha convertido en el lugar ideal para celebrar conciertos y demás sucesos culturales. La dirección es: S/N, Fernando Iglesias Calderón, colonia Jardín Balbuena, CDMX, 15900. A continuación, te compartimos el mapa con la ubicación exacta del recinto.

Ubicación exacta del Estadio Fray Nano, nueva sede del Knotfest 2025

¿Cómo llegar al Estadio Fray Nano para el Knotfest? Mejores rutas

La mejor ruta para llegar es a través del metro de la Ciudad de México. Solo tienes que bajarte en la estación Mixiuhca de la línea 9 (color café). El estadio Fray Nano estará a cinco minutos caminando. El costo de un boleto del metro es de $5,00 pesos.

Si prefieres el metrobús, bájate en la estación Mixiuhca de la línea 5 (color azul). La caminata también será de cinco minutos. Otra estación cercana es Avenida del Taller, pero en esta tendrás que caminar un aproximado de 10 minutos. El acceso al metrobús tiene un costo de $6,00 pesos.

Otra ruta para llegar es a través de la línea 2 del trolebús, ya sea dirección Poniente-Oriente u Oriente-Poniente, la estación más cercana es Fernando Iglesias Calderón. El costo de un viaje en trolebús es de $4,00 pesos.

Knotfest 2025: ¿Qué bandas se presentarán en el festival? Horarios y canciones que no pueden faltar

Los headliners del Knotfest 2025 son Marilyn Manson y Falling In Reverse. No obstante, también habrá presentaciones de otras bandas del género, como Slaughter to Prevail, Shinedown, Wage War, Hanabie y Fit for an Autopsy, dando como resultado ocho horas de show, ¡sin empalmes!. Las puertas abren a las 2:30 pm. La primera banda empezará a tocar a las 3:35 pm, mientras que el acto final comenzará a las 9:30 pm. Te dejamos los horarios del día.

Entre las canciones que no pueden faltar destacan éxitos como ‘Sweet Dreams’, ‘The Drug In Me Is You’, ‘The Beautiful People’, ‘Kid of Darkness’, ‘Popular Monster’, ‘MAGNETIC’, ‘Angel With Scabbed Wings’, ‘Watch the World Burn’ y, por supuesto, la más reciente colaboración entre los headliners: ‘God Is a Weapon’.

