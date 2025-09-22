La cantante Nicki Nicole consuela con un romántico mensaje a su novio Lamine Yamal tras no ganar el Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de la entrega del Balón de Oro 2025, donde una de las figuras que más eclipsó el evento fue el delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien llamó la atención por estar nominado en dos de las categorías más codiciadas y por no aparecer junto a su novia Nicki Nicole.

Aunque Lamine quedó en segundo lugar en la lista del Balón de Oro por debajo de su excompañero Ousmane Dembelé, el futbolista español logró hacerse por segundo año consecutivo del Trofeo Kopa, reconocimiento que se la da al mejor futbolista sub 21 del mundo, por lo que el novio de Nicki Nicole no se fue con las manos vacías y la rapera de 25 años le dedicó un romántico mensaje a través de sus redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje de Nicki Nicole para Lamine Yamal tras quedar en 2do en la lista del Balón de Oro 2025?

A través de su cuenta de Instagram, la argentina escribió “Mi estrella te amooooo”, dejando ver que su amor está más fuerte que nunca, luego de que surgieran varias especulaciones sobre una posible ruptura luego de que la rapera no estuviera presente en la premiación.

Imagen tomada de la cuenta de IG de Nicki Nicole

Aunque durante esta noche tan importante, el delantero de 18 años fue visto rodeado de toda su familia y algunos de sus amigos, se comentó mucho la ausencia de la artista argentina, quien había lucido muy cercana a Yamal, quien en los últimos días se ha encontrado en recuperación de una lesión en la zona del pubis, siendo que incluso se les vio juntos en esta etapa.

¿Cuánto tiempo llevan de relación Nicki Nicole y Lamine Yamal?

Nicki Nicole y Lamine Yamal son novios desde hace poco menos de un mes, siendo que confirmaron su relación el 25 de agosto con una foto compartida en redes sociales para el cumpleaños de la artista.

Aunque ya habían rumores de un posible romance desde el mes de julio, no fue hasta hace unas semanas que ambos comenzaron a dar más detalles públicos sobre su relación, convirtiéndolos en una de las parejas más seguidas de la actualidad.