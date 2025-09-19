Muere Brett James, compositor de Taylor Swift y ganador del Grammy, en accidente aéreo

El reconocido compositor Brett James, ganador de un Grammy y miembro del Salón de la Fama de Compositores de Nashville, falleció a los 57 años en un accidente de avión ocurrido el jueves en Franklin, Carolina del Norte. Según datos de la FAA y FlightAware, la aeronave, que se encontraba registrada a su nombre, despegó de Nashville y alrededor de las 3 p.m. se estrelló en un campo cerca de la escuela primaria Iotla Valley.

El accidente que acabó con la vida de Brett James

La Oficina del Sheriff del Condado de Macon confirmó que los estudiantes y el personal de la escuela no corrían peligro y se encontraban a salvo, mientras que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya inició una investigación para poder esclarecer las causas del siniestro. El compositor no viajaba solo, a bordo de la aeronave se entraban tres personas. Hasta el momento de escrita esta nota, no se han revelado más detalles sobre estos otros pasajeros.

Un compositor detrás de los mayores éxitos del country

James escribió algunos de los himnos más recordados dentro del country moderno, entre ellos sobreale “Jesus, Take the Wheel” de Carrie Underwood, que le valió el Grammy a la Mejor Canción Country en 2006, así como “Out Last Night” de Kenny Chesney. Su talento era tal, que también colaboró con artistas de talla mundial como Taylor Swift, Bon Jovi y Keith Urban, consolidándose como uno de los compositores más solicitados de Nashville.

Con más de 500 canciones grabadas y más de 110 millones de copias vendidas en álbumes que incluyeron sus letras, James fue un genio que ha dejado con talento una huella imborrable en la industria musical. En 2020, fue incorporado al Salón de la Fama de Compositores de Nashville, y también se convirtió en el propietario de la editorial Cornman Music.

Reacciones del mundo de la música

La noticia conmocionó a la comunidad musical. La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) lo describió como “un defensor incansable de sus colegas y un colaborador de confianza para los nombres más grandes del country”.

En cuanto se enteró de la noticia, el cantante Dierks Bentley también le rindió homenaje: “Descansa en paz, amigo. Un verdadero crack. Compañero aviador. Uno de los mejores cantautores de nuestra ciudad… una leyenda total”, escribió en su cuenta de Instagram.

También te puede interesar: Películas y series que retrataron el sismo de 1985 en la Ciudad de México