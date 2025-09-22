¿Se terminó el amor? Lamine Yamal se presenta a la gala del Balón de Oro 2025 sin Nicki Nicole

Este lunes, la entrega del Balón de Oro 2025, galardón otorgado por la revista France Footbal ha dado mucho de qué hablar y no exactamente por los premios, pues desde la alfombra roja nos quedamos con ganas de ver a una de las parejas más seguidas de la actualidad: la de el jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal y Nicki Nicole.

Entre tanto misterio que este premio nos ha dado en los últimos meses, varios jugadores habían confirmaron su asistencia a esta entrega de premios celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, pero quien se ha llevado los reflectores es el joven talento que se encuentra recuperándose de una lesión en el pubis, Lamine Yamal a quien no se le vio acompañado de su novia, la rapera Nicki Nicole, despertando todo tipo de especulaciones.

Yamal está nominado a dos categorías: “El Balón de Oro”, premio que se entrega al mejor futbolista del mundo y “El Premio Kopa”, galardón que se otorga al mejor jugador menor de 21 años, por lo que se espera que se lleve al menos un trofeo en una de las noches más especiales para el jugador, motivo por el cuál sí se le vio rodeado por su familia y algunos amigos, pero no por la argentina de 25 años.

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole habrán terminado?

Ciertamente, en las últimas semanas, a esta pareja se le había visto muy unida y amorosa a través de las redes, pero en esta noche tan importante para el futbolista español de 18 años, donde podría ganar su primer Balón de Oro, no se le vio junto a su novia, cayendo extraño entre sus seguidores, pues en días recientes se les había visto juntos en España.

Incluso, durante l recuperación de la lesión de Lamine habían compartido algunas fotos y videos, por lo que se esperaba la presencia de Nicki en esta noche.

La ausencia de Nicki Nicole en esta entrega número 69 de el reconocimiento del Balón de Oro ha levantado todo tipo de sospechas, aunque de momento los jóvenes se han mostrado poco activos en redes.