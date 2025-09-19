¡BLACKPINK anunció nuevas fechas a su gira mundial ‘Deadline World Tour’! ¿Darán concierto en México?

Desde el mes de febrero, Blinks hemos estado pendientes de la gira mundial de BLACKPINK, una de las agrupaciones de K-Pop femeninas más populares de la actualidad y en los últimos días han confirmado nuevas fechas, por lo que pronto se espera el anuncio de un concierto para México.

A través de sus redes fue que BLACKPINK confirmó que sumaron dos fechas más a ‘Deadline World Tour’, la cuales tendrán lugar en Singapur y otra en Hong Kong, lo que poco a poco deja ver que su plan es presentarse más veces.

¿Habrá concierto de BLACKPINK en México?

De momento la agrupación conformada por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa no ha hecho algún anuncio oficial respecto a una presentación en México o Latinoamérica, aunque sus fans esperan que con la salida de su nuevo disco y tras esta gira, hagan oficial la extensión de este tour.

De momento los países donde se presentaron o se presentará BLACKPINK son:



Estados Unidos

Corea del Sur

Canadá

Francia

Italia

España

Inglaterra

Taiwán

Tailandia

Indonesia

Filipinas

Las primeras fechas confirmadas para el 2026 son en China y Japón, lo que podría coincidir con el fin de su paso por Asia y dando inicio a su tour por América, donde han sonado para estar en el Estadio GNP de la Ciudad de México, aunque como dijimos, todo podría cambiar tras el lanzamiento de su esperado disco.

¿Qué sobre el disco de BLANCKPINK para este 2025?

El fundador de la empresa YG Entertainment, Yang Hyun Suk (quien maneja a BLACKPINK) confirmó hace unas semanas que están trabajando para que puedan publicar un disco nuevo este 2025, en lo que será su tercer disco de estudio tras tres años de su último trabajo de estudio.

La canción ‘JUMP’, fue el primer adelanto de lo que será esta nueva era, por lo que tenemos que estar al pendiente sobre cada actualización que llegue a confirmar el concierto de BLACKPINK.