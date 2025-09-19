Taylor Swift anuncia “Life of a Showgirl” con estreno exclusivo en cines

¡Atención Swifties! Taylor Swift ha sorprendido a sus fans y al mundo entero al anunciar “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, una película de 89 minutos de duración que acompañará el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”. El evento se proyectará en cines del 3 al 5 de octubre y promete ser una experiencia inmersiva única para sus fans.

Taylor Swift celebra Life of a Showgirl con un estreno de película

La cinta incluirá el estreno mundial del video musical “The Fate of Ophelia”, imágenes detrás de cámaras del rodaje, videos con las letras de todas las canciones del disco y reflexiones personales inéditas de la cantante sobre todo el proceso creativo por el que atravesó mientras lo creaba. “Los invito a una velada deslumbrante. Bailar es opcional, pero muy recomendable”, escribió Swift en Instagram.

A estas alturas, sabemos que la ganadora de 14 Grammys no es ajena al mundo del cine. En 2023 rompió récords con “Taylor Swift: The Eras Tour”, la cual resultó ser la película de concierto más taquillera de la historia con más de 179 millones de dólares recaudados. También protagonizó el documental “Miss Americana” (2020) y dirigió “All Too Well: The Short Film” (2021), consolidando su reputación como creadora multifacética.

Por esto y más, sabemos que podemos esperar un evento espectacular con Life of a Showgirl. Swift repite la fórmula de unir música y cine para ofrecer a sus seguidores una celebración íntima y espectacular, que incluye su característico toque personal y un acercamiento exclusivo a su proceso artístico, lo cual, estamos seguros, cautivará a las y los Swifties.

Lo que sabemos del nuevo álbum

Ella ya lo tenía todo pensado y muy bien planeado, pues “The Life of a Showgirl” llegará dos semanas después del estreno cinematográfico. Realizado con sus colaboradores de confianza Max Martin y Shellback, el álbum promete un sonido pop vibrante y lleno de energía. Según Swift, buscó crear “melodías tan contagiosas que casi te enfadaran”. Reveló que este álbum es fruto de la inspiración y la euforia de su gira mundial Eras.

Por ahora solo queda esperar para descubrir la enorme sorpresa que la artista guardó durante meses en completo secreto. ¿Qué esperas de este trabajo cinematográfico de la estrella del pop?

