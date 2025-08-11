Akane-banashi confirma su adaptación a anime y ya tiene tráiler y póster oficial

Tras meses de rumores, Akane-banashi ya tiene su adaptación al anime. La noticia se confirmó luego de que se revelará un primer tráiler y póster promocional, que han encendido el entusiasmo de los fans.

El aclamado manga de Akane-banashi salta a la pantalla

La obra, escrita por Yuki Suenaga e ilustrada por Takamasa Moue, ha sido catalogada como uno de los mejores shonen de los últimos diez años, y su salto al anime no pasará desapercibido.

¿De qué trata Akane-banashi?

La trama sigue a Akane Osaki, una joven decidida a convertirse en maestra de rakugo (un arte tradicional japonés de narración ora) alcanzando el rango de Shin’uchi. Ella tiene claros sus objetivos y planea vengarse de quien expulsó a su padre del mundo del rakugo hace seis años.

En su camino, Akane enfrentará duros desafíos y rivales formidables, que la obligarán a superar sus límites una y otra vez, en una historia de perseverancia, talento y justicia.

Si no has visto el tráiler, no te preocupes, aquí te los dejamos para que no pierdas detalle:

¿Cuándo se estrena Akane Osaki?

El anime estará producido por el estudio Zexcs, bajo la dirección de Ayumu Watanabe (Summertime Rendering). Esta aún se encuentra en producción, pero se tiene previsto que se estrene en 2026, por lo que aún queda una larga espera para poder ver el primer episodio.

Actualmente, el manga tiene nueve volúmenes publicados, y se prevé un total de 17 tomos para completar la historia.

