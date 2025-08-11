Takopi’s Original Sin: el anime con calificación sobresaliente en IMDb que está dando de qué hablar en 2025

Aquí ya habíamos hablado de Takopi’s Original Sin no sería un anime más, pues los fans estaban terminando con las emociones destruidas al terminar de verlo. Ahora, que finalmente está completo, resulta que cada uno de sus capítulos ha obtenido una excelente calificación en IMDb. Y es que no se trata de un shonen tradicional, sino una historia emocionalmente intensa y narrativamente arriesgada que ha cautivado a crítica y público por igual.

Recepción y calificación histórica para Takopi’s Original Sin

La verdad es que es impresionante que cada uno de los 6 capítulos de la serie tengan una calificación superior a los 90 puntos en IMDb . Si lo piensas bien, y si ya la viste, la verdad es que no es una sorpresa y reafirma su posición como una fuerte candidata a “anime del año” en 2025. Su propuesta visual cuidada y su guion preciso lo colocan como una de las producciones más comentadas de la temporada.

Takopi’s Original Sin: buenas intenciones, malas consecuencias

Takopi, un alien del Planeta Happy, que llega a la Tierra con la misión de repartir felicidad. Pero en lugar de una comedia ligera, la trama se sumerge en un relato oscuro y conmovedor.

Su encuentro con Shizuka, una niña atrapada en abuso familiar y acoso escolar, da pie a una historia donde las soluciones alienígenas de Takopi, llenas de inocencia y muy buenas intenciones, pero a la vez, completamente carentes de comprensión humana, provocan resultados tan inesperados como trágicos.

Un anime que va más allá de las batallas y los poderes

En Takopi’s Original Sin no encontrarás a los clásicos villanos ni torneos con batallas épicas. El verdadero antagonista es la indiferencia ante el dolor infantil, la soledad y la violencia silenciosa. El anime apuesta por un tono incómodo, pero honesto, retratando problemáticas reales con una sensibilidad que deja huella.

Su narrativa melancólica y su valentía para tocar temas tabú lo han convertido en fenómeno cultural a nivel mundial. Cada escena y diálogo parecen diseñados para incomodar y ponerte a reflexionar, no para entretener de forma superficial.

Si aún no lo has visto, aquí te dejamos el tráiler:

