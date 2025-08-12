Quién es Smoker, Nico Robin y todos los nuevos personajes de la segunda temporada de One Piece

Han soltado un nuevo adelanto de la temporada 2 de One Piece y todos nos hemos vuelto locos, cosa clara desde las especulaciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales especulando cómo continuará la historia que se quedó pendiente al terminar la temporada 1. Y entre lo poco o mucho que pudimos ver, conocemos ya algunos de los nuevos personajes que veremos en este live action.

One Piece Temporada 2: Estos son los nuevos personajes

Además de ver a los personajes que ya se han ganado nuestros corazones: Luffy, Sanji, Zoro y muchos otros más, en la temporada 2 de One Piece podremos ver la introducción a nuevos personajes que hasta el momento no hemos podido disfrutar en la versión live action.

Smoker

Smoker llegará a esta segunda temporada para ser el antagonista de nuestro pirata favorito: Luffy, este oficial de la marina está obsesionado con capturar al líder de los sombreros de paja. Como su nombre lo indica, Smoker es comúnmente visto fumando, pues además tiene la habilidad de controlar el humo gracias a la fruta del diablo: Moku Moku. Smoker será interpretado por Callum Kerr.

Nico Robin

Nico Robin es introducida como una de las antagonistas del arco de Arabasta, es la mano derecha de Crocodile, pero su destino cambia radicalmente cuando es salvada por Luffy, uniéndose así a la flota de los Sombreros de Paja para convertirse en su arqueóloga. Nico Robin será interpretada por la actriz Lera Abova.

Miss Wednesday

Miss Wednesday será una figura bastante importante a lo largo de la trama de One Piece, y si eres aquellos que no quiere aventarse un SPOILER, te recomiendo que te saltes al siguiente personaje. Nefertari Vivi es la princesa de Arabasta, y se infiltró dentro de la tripulación de Baroque Works, lugar donde tomó la identidad de Miss Wednesday con el propósito de conocer la identidad de Mr. 0. Charithra Chandran dará vida a Miss Wednesday en la serie de One Piece.

Crocodile

Sir Crocodile (Mr. 0) es un pirata muy afamado, fundador de la tripulación de criminales de Baroque Works. Será otro de los antagonistas de la serie, pues esta estaría cubriendo parte importante de la saga de Arabasta. Crocodile será traído al live action de la mano de Joe Manganiello.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de One Piece?

La segunda temporada de One Piece estaría llegando en el 2026, hasta el momento Netflix no ha soltado una fecha oficial para su estreno pero todos esperan que sea en el primer trimestre de ese año.