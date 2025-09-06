Fechas, costo y dónde comprar boletos para el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara

Se ha confirmado de manera oficial que la banda originaria de California conocida como Maroon 5, liderada por el galán Adam Levine será la encargada de inaugurar la Arena Guadalajara y aquí te tenemos todos los detalles sobre este gran concierto que dejará a más de uno sin aliento.

La banda pisará tierras tapatías como parte de su gira que promociona su nuevo álbum de estudio “Love is Like”, Maroon 5 y como si fuera poco, serán los encargados de inaugurar la Arena Guadalajara el próximo jueves 2 de octubre de este mismo 2025.

¿Qué sabemos sobre el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara’

Maroon 5, quienes son considerados como una de las bandas más exitosas de este siglo, serán los primeros en presentarse en este nuevo recinto, el cual podría recibir hasta a 20 mil personas, quienes serán testigos de este momento único e histórico.

Adam Levine y compañía estarán haciendo vibrar esta arena con sus éxitos como: “This Love”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger” o “Sugar”, donde seguramente algunas asistentes querrán ver al líder de la banda cantar sin su playera.

¿Dónde comprar boletos para el concierto de Maroon 5 en la Arena Guadalajara?

La venta de boletos para este gran concierto tiene una fecha exclusiva para clientes que usen tarjetas de crédito de Banco Azteca este viernes 5 de septiembre pero la venta general al público será este sábado 6 de septiembre en punto de las 10:00 a.m. a través de la plataforma oficial de Superboletos y en taquillas físicas.

Los precios de las entradas van desde los $1,569 hasta los $8,650 siendo este un VIP que te dejará a centímetros de estos músicos.

Recomendamos estar al pendiente y no demorarte pues la única fecha confirmada por esta banda en territorio mexicano y los boletos podrían agotarse.

¿Dónde está ubicada la Arena Guadalajara?

Este nuevo recinto se encuentra ubicado en la intersección de Periférico Norte 481 y Calzada Independencia en Guadalajara, Jalisco.