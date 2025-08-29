Te dejamos los mejores conciertos de este fin de semana del 29, 30 y 31 de agosto en CDMX

Hoy te compartiremos la lista de los mejores conciertos que habrá en la Ciudad de México programados para este fin de semana del 29, 30 y de agosto del 2025, para que te animes a dejarte llevar por la música.

La CDMX se ha caracterizado como una de las ciudades que vive los mejores conciertos, donde miles artistas ofrecen grandes shows en venues pequeños como foros o grandes recintos como el Estadio GNP o el icónico Palacio de los Deportes.

El fin de semana empieza con toda la actitud, pues el productor y DJ holandés Brennan Heart estará haciendo bailar a su público mexicano con su característico hardstyle este 29 de agosto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. La entrada general tiene un precio de $1,037 pesos y se puede comprar por TicketMaster.

Paty Cantú estará ofreciendo un íntimo concierto en el recinto conocido como “La Maraka” este viernes 29 de agosto donde cantará sus mejores hits que la han destacado como una de las mejores cantantes. Aún puedes encontrar boletos que van de los $1,464 hasta los $3,477 pesos a través de TicketMaster.

Este sábado Shakira ofrecerá su 11vo concierto en el Estadio GNP con lo que concluiría su segunda tanda de fechas con la cuál rompió récords de presentaciones en dicho recinto. Aún puedes encontrar entradas que oscilan entre los $6,830 y los $8,050 pesos.

La banda venezolana de funk conocida como Los Amigos Invisibles harán bailar a toda la Arena Ciudad de México este sábado con una fiesta que no tiene comparación. Las entradas se pueden conseguir a través de Super Boletos a partir de los $502 hasta los $2,008 pesos.

Nortec: Bostich + Fussible ofrecerá una noche increíble en el Pepsi Center el 30 de agosto donde celebrarán sus 25 años de trayectoria de esta mezcla de ritmos norteños con electrónica que han sido todo un boom en México. La entrada general tiene un precio de $854 pesos y se puede comprar por TicketMaster.

La música romántica de Río Roma llegará al Teatro Metropólitan el sábado, donde cantarán sus mayores éxitos los cuales seguramente dejará cautivados a sus fans. Aún puedes encontrar boletos en TicketMaster, mismos que tienen un costo de $915 a $1,647 pesos.

El sábado 30 el Cabaret del Lunario del Auditorio Nacional recibirá a la puertorriqueña Ednita Nazario, quien ofrecerá una noche increíble cargada de su mejor repertorio. Las entradas van desde los $732 hasta los $3,050 pesos.

La cantante argentina Emilia estará ofreciendo un show en el icónico Auditorio Nacional este domingo 31 de agosto, donde llegará con sus mejores canciones. Hay boletos disponibles a partir de los $707 hasta los $4,331 a través de TicketMaster.