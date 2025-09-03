Misterio en Burning Man “El Hombre en Llamas": Investigan como homicidio la muerte de un hombre en pleno festival

El festival Burning Man también conocido como El Hombre en Llamas, es mundialmente conocido por reunir a miles de artistas, músicos y en general de quienes buscan llevar sus sueños a la realidad dentro del desierto de Black Rock, Nevada, festival que se ha sabido mantenerse dentro de la conversación mediática, aunque no siempre por buenos motivos, pues recientemente se dio a conocer que se investiga una muerte como homicidio, motivo que ha generado diversos debates y especulaciones.

¿Qué ocurrió en Burning Man?

En Burning Man o Hombre en Llamas, se encuentra en la polémica, pues las autoridades del condado de Pershing, confirmaron la muerte de un hombre, quien fue hallado supuestamente en un charco de sangre dentro de uno de los campamentos improvisado de Black Rock City, lo que ha provocado que el caso sea investigado como un posible homicidio.

Aunque el supuesto hallazgo se dio el pasado sábado, por un guardabosques, fueron agentes federales quienes dieron a conocer que se encontró un cuerpo de un hombre adulto, del que hasta el día de hoy no se ha revelado la identidad.

Conmoción en el Hombre en Llamas

Para los asistentes, esta noticia ha conmocionado, pues el festival es mundialmente conocido por un ambiente rodeado de música, arte, fuego, libertad y sobre todo comunidad. Aunque las autoridades han señalado que se trata de un crimen aparentemente aislado, sí recomiendan a los participantes a mantenerse atentos y cuidar de su entorno. Por su parte, los organizadores del festival, emitieron un comunicado oficial en el que aseguran que están colaborando con las autoridades en todo lo necesario y además colocaron a disposición de los asistentes servicios de apoyo psicológico y acceso a Wi-Fi gratuito para comunicarse con sus familias.

El Hombre en Llamas, que cada año reúne a decenas de miles de personas y culmina con la quema de una monumental efigie de madera, hoy se encuentra viviendo una de sus ediciones más controversiales, pues el ambiente que suele estar lleno de creatividad y libertad, ahora se ve opacado de manera negativa.