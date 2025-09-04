El cantante Justin Bieber anunció de manera sorpresiva su nuevo disco SWAG II
¡"Never say never”! Justin Bieber anunció de manera sorpresiva su nuevo disco, ¿Cuándo y cómo escucharlo?
Este jueves nos despertamos con la noticia del regreso de Justin Bieber quien lanzará SWAG II, el octavo disco de estudio del cantante canadiense, mismo que fue anunciado de manera breve y simple a través de sus redes sociales, por lo que millones de sus fieles Beliebers no pueden con tanta emoción.
Esta no es la primera vez que el cantante de 31 años hace un lanzamiento sorpresa, pues SWAG (2025) fue lanzado casi bajo esta misma estrategia espontánea, donde tras 4 años y luego de haber vendido su catálogo musical de nuevo figuró en la escena mundial.
¿Cuándo saldrá SWAG II, el nuevo disco de Justin Bieber?
Este nuevo trabajo de estudio estará disponible en todas las plataformas en punto de las 00:00 hrs. de este viernes 5 de septiembre, siendo un lanzamiento igual de sorpresivo que el anuncio, pues este disco no tuvo alguna campaña, siendo un boom orgánico dentro de sus millones de seguidores.
Debido a la similitud con su último álbum publicado, mucho se ha especulado respecto a esta obra, aunque por ahora solo podemos estar al pendiente de las redes del cantante, quien ha compartido fotos de su familia, memes e imágenes de la campaña de publicidad por algunas ciudades del mundo.
¿Qué podemos esperar de este nuevo disco?
De momento, se ha compartido que este nuevo álbum no se trata de una versión deluxe o extendida del disco SWAG’(2025), sino de un proyecto completamente nuevo con una idea independiente, aunque por el nombre muchos fans se han confundido.
Este espontáneo lanzamiento ha seguido de una breve pero solida campaña donde ha teñido algunas ciudades del rosa que acompañará esta nueva faceta del artista, lejos del negro de su entrega pasada.
Con un color rosa muy peculiar, SWAG II podría seguir la narrativa de Justin Bieber, quien en los últimos años ha pasado por grandes cambios, desde su compromiso con su esposa Hailey hasta su etapa como papá.