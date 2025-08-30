¿El adiós de BTS? Ella es Kion, la idol de K-Pop que está creada completamente por inteligencia artificial y que bate récords

Conoce a Kion, la primera idol de K-Pop que es generada completamente por Inteligencia Artificial, lanzada por la plataforma especializada en la materia, conocida como Higgsfield, dedicada al impulso de creadores.

En los últimos años el K-Pop ha dominado las listas de reproducción, las redes sociales e incluso semana con semana los idols llenan estadios por todo el mundo, pero esto podría desaparecer o al menos cambiar drásticamente, afectado a nuestras agrupaciones como BTS, TWICE, Stary Kids, TXT o BALCKPINK.

¿Quién es Kion?

Esta “artista” del K-Pop ha sido desarrollada por la compañía Higgsfield con tecnología de última generación la cuál le ha dado una apariencia totalmente realista, una voz muy parecida al timbre humano y una personalidad diseñada para conectar con una audiencia, que se espera que sea mundial.

Se espera que este nuevo proyecto combine el entretenimiento musical con el marketing de vanguardia abriendo nuevas posibilidades dentro de la industria de la música.

Su debut ha sido tanto polémico como irregular, pues hay reportes no oficiales que señalan que esta artista ficticia firmaría un contrato preliminar por 50 millones de dólares, además de un acuerdo de patrocinio con la marca Fendi por otro millón más.

Una nueva manera de generar artistas

Hay quienes consideran que estos pasos que ha dado son parte de una campaña de mercadotecnia que impulsarían este nuevo formato para que cualquier persona pueda pagar por lucir como un artista.

Durante su presentación, Higgsfield compartió el siguiente mensaje:

“Tú ya no necesitas talento. Tu rostro es suficiente.”

Este enfoque busca democratizar el estrellato digital, permitiendo que cualquier persona pueda aspirar a convertirse en un ídolo digital mediante IA.