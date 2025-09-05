Estos son los MEJORES CONCIERTOS del fin de semana del 5, 6 y 7 de septiembre en la CDMX

¿Sin planes para este fin de semana? Checa nuestra cartelera de los mejores conciertos que habrá en la CDMX este fin de semana, donde sonará música de todo tipo y habrá desde shows gratuitos hasta íntimos y para pocas personas.

Ya sea que te guste la electrónica, rap, música regional o el pop, este fin de semana de 5, 6 y 7 de septiembre, muchos artistas de talla internacional estarán ofreciendo shows totalmente imperdibles y por ello te compartiremos la lista de los que no deberías perderte por nada del mundo.

Estos son los mejores conciertos de este fin de semana en la Ciudad de México:

Rels B - Palacio de los Deportes: El rapero español estará ofreciendo la cantidad de seis conciertos los días 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de septiembre. Los precios de las entradas van de los $695 hasta los $2,306 pesos.

Cachirula y Loojan - Auditorio BB: La artista sensación para la chaviza estará dando una noche de perreo el viernes 5. Las entradas tienen un precio que va de los $671 a los $841 pesos.

Imagine Dragons - Estadio GNP: La banda estadounidense ofrecerá una noche doble los días 5 y 7, recinto que están por llenar, pues solo hay boletos a partir de los $5,466 pesos.

French 79 - Pabellón del Palacio de los Deportes: El productor y DJ francés estará ofreciendo un show único este sábado donde con sus potentes beats y suaves atmósferas te transportará a otro mundo. Las entradas tienen un precio de $1,000 hasta los $1,927 pesos.

Residente (Calle 13) - Zócalo de la CDMX: El rapero siempre polémico dará un concierto totalmente gratis el sábado 6 de septiembre, donde dejará salir por la pista sus mejores temas.

Bronco - Arena CDMX: La icónica agrupación Bronco ofrecerá un concierto único este sábado, donde repasarán su extensa trayectoria en una noche llena de éxitos y mucho baile. Los boletos tienen precios desde los $502 hasta los $2,761.

Sinfónico de Dragon Ball - Auditorio Nacional: El sábado 6 estaremos escuchando en versión sinfónica las canciones de Dragon Ball y Dragon Ball Z, una de las mejores pistas sonoras del anime. Las entradas van de los $610 a los $3,172 pesos.