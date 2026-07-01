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OFICIAL: HORA EXACTA del México vs. Ecuador, partido del Mundial 2026, después de la alerta por lluvias en la Ciudad de México, para ver en Azteca 7

La alerta por lluvias en la Ciudad de México generó dudas entre los aficionados. Esta es la hora oficial del partido.

HORA EXACTA del México vs. Ecuador, partido del Mundial 2026,
HORA EXACTA del México vs. Ecuador, partido del Mundial 2026,|Getty-Canva-

Escrito por: Hugo Pantoja

Previo al encuentro de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la lluvia se ha hecho presente en la Ciudad de México, lo que ha levantado diversas dudas sobre el inicio pactado del encuentro entre México y Ecuador, el cual, de acuerdo con la FIFA, comenzaría en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México). No obstante, debido a alertas por tormenta eléctrica, el encuentro se puede posponer. No obstante, hasta ahora se ha declarado de manera oficial que comenzará a las 7 de la noche (hora del centro de la Ciudad de México). A pesar de que se advirtió que al iniciar del partido se revelará si se retrasa por algunos minutos.

Ahora lee: La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido entre México vs. Ecuador del Mundial 2026, HOY martes 30 de junio

¿Qué se sabe sobre la suspensión temporal del encuentro entre México y Ecuador?

De acuerdo con lo que se ha señalado durante la cobertura del partido de México contra Ecuador dentro de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las autoridades del Estadio de la Ciudad de México han encendido la alerta de tormenta eléctrica. No obstante, de manera oficial se señaló que el inicio del encuentro será en punto de las 7 de la noche (hora del centro de México). No obstante, al inicio del encuentro se anunciará si se retrasa por algunos minutos.

¿Por qué las tormentas eléctricas obligan a detener un encuentro deportivo?

Es importante señalar que todo tipo de encuentros deportivos se tiene que detener debido al riesgo mortal que pueden representar los rayos dentro de campos abiertos, los cuales actúan como pararrayos naturales. Es debido a esto que los atletas, asistentes y organizadores deben dejar pasar en promedio 30 minutos si es que uno de estos fenómenos naturales impacta en un radio de 13 kilómetros.

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