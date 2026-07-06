VIDEO: Speed ROMPE EN LLANTO después del resultado del partido de Portugal vs. España, del Mundial 2026

Este lunes 06 de julio se llevó a cabo uno de los partidos de fútbol más intensos y a decir verdad, decisivos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, pues Portugal se enfrentó a España en un duelo donde tristemente solo uno lograría pasar a la siguiente fase y en esta ocasión “La Roja” tomó revancha y venció 1-0 al conjunto lusitano.

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De esta manera se concluyó el que será recordado como el “The Last Dance” de uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos: Cristiano Ronaldo, pues independientemente del equipo que apoyes, la huella que “El Bicho” ha dejado dentro del fútbol moderno es imborrable y uno de los streamers más populares del mundo lo sabe, pues por años iShow Speed le ha apoyado y esta tarde no fue la excepción.

Streamer iShowSpeed llora tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026

A través de su stream se ha logrado ver al creador de contenido “romper personaje” y llorar desconsoladamente del que sería el último partido de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal, poniendo fin a esta etapa de más de 20 años donde no consiguió levantar la Copa del Mundo, uno de los pocos trofeos "élite" que no pudo conquistar.

SPEED ROMPE A LLORAR COMO NUNCA LE HEMOS VISTO EN UNA ESQUINA DEL ESTADIO MIENTRAS SUENA SUPERESTRELLA DE AITANA



CINE PURO. pic.twitter.com/ZFVswNLsPM — Terreno Viral (@terrenoviral) July 6, 2026

A lo largo de los años hemos visto a Darren Jason Watkins Jr. mejor conocido como iShowSpeed defender "a capa y espada" a Crsitiano Ronaldo, a quien él mismo ha llamado como "El goat", mostrando en cada oportunidad que tiene su gran fanatismo por el delantero portugés de 41 años.

¿Quién es el streamer fanático de Cristiano Ronaldo, iShowSpeed?

En los últimos años hemos sido testigos de como Speed de 21 años ha ganado fama internacional gracias a sus transmisiones en vivo gracias a su estilo a la hora de hacer videos en directo o a sus reacciones, donde además de destacar su fanatismo por Cristiano Ronaldo poco a poco hemos visto al creador de contenido estadounidense ganarse el cariño de millones de fans gracias a su humor.

Ha formado parte de competencias deportivas amateurs, sobre todo acercadas a creadores de contenido e incluso ha figurado en galas de premios importantes, por lo que pasó de hacer transmisiones en vivo desde su casa jugando videojuegos a viajar por todo el mundo, siendo una de las personalidades del internet más popilares de la actualidad.