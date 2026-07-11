Hora EXACTA de transmisión de Argentina vs. Suiza, del Mundial 2026, para ver desde Estados Unidos

La emoción futbolera durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no para, especialmente en este momento donde se están llevando a cabo los cuartos de final (fase de eliminación directa del torneo) en donde los equipos buscarán su pase a la gran semifinal. En esta ocasión es el turno de la Selección de Argentina y Suiza, quienes disputarán un duelo en la cancha que tiene a miles de aficionados con mucha adrenalina. A continuación te decimos cuál es la hora para ver la transmisión del partido desde Estados Unidos.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora exacta para ver el partido Argentina vs Suiza desde Estados Unidos

Este partido se llevará a cabo este sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, ubicado en Estados Unidos, uno de los tres países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En dicho país la transmisión se podrá disfrutar en punto de las 17: 00 hrs (hora del Este), sin embargo debido a los usos horarios de cada zona, la hora es diferente, razón por la que te presentamos el tiempo exacto para disfrutar el partido desde cada región.



Estados Unidos Hora del Este (ET): 17:00 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 16:00 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 15:00 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 14:00 horas

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cómo llegan Argentina y Suiza al partido de cuartos de final?

La albiceleste de Lionel Messi llega a su encuentro de cuartos de final luego de marcar hasta el momento 14 goles y vencer a la Selección de Cabo Verde en dieciseisavos de final dejando el marcador con un resultado 3-2, favor de la selección de ganó la Copa del Mundo en 2022. Por su parte, Suiza llega con entusiasmo a buscar su pase a la gran semifinal luego de haber logrado, hasta el momento, 6 goles. El equipo dirigido por Murat Yakin arriva de nuevo a la cancha luego de vencer a la Selección de Argelia, dejando como resultado 2-0.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué partido transmite Azteca 7 hoy sábado 11 de julio?

A través de la señal televisiva de Azteca 7 podrás disfrutar el partido Noruega vs. Inglaterra. La transmisión comenzará en punto de las 14: 40 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. Aunque bien, si prefieres el streaming, podrás gozar de la transmisión dando CLICK AQUÍ. Por otro lado, también puedes descargar alguna de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo o TV Azteca Deportes, las cuáles son gratis y compatibles con cualquier dispositivo que tengas.

