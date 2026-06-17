LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Convocan a baile masivo de Gangnam Style en el partido México vs Corea del Sur del Mundial 2026

¡No te lo pierdas! En redes sociales se convoca a un baile masivo en el partido de México vs Corea del Sur para la Copa Mundial 2026. Conoce los detalles

Convocan a baile masivo de Gangnam Style en el partido México vs Corea del Sur del Mundial 2026.png
Baile masivo de Gangnam Style en el partido México vs Corea del Sur|Crédito: Canva. TikTok/@neffes095

Escrito por: Karla Salinas | Marktube

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 está al máximo; después de varios partidos hemos sido testigos de la gran batalla que se ha liderado en las canchas de fútbol, además de ver cómo la afición ha mostrado su pasión con personas de otros países que llegan a las capitales sede.

La afición parece no terminar, puesto que se ha convocado a un baile masivo de Gangnam Style para el partido de México vs. Corea del Sur. Si quieres formar parte del encuentro, te detallaremos cuándo se llevará a cabo y en qué lugar.

¿Cuándo juega México con Corea del Sur?

Es el jueves 18 de junio cuando se hará el encuentro México vs. Corea del Sur, siendo el partido más esperado por los amantes del fútbol, ya que se disputarán el liderato para el Grupo A.

Es en redes sociales donde ha circulado la convocatoria para el baile masivo de Gangnam Style, donde se invita al público a hacer la coreografía para el medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aproximadamente a las 8 de la noche del jueves. También se menciona que se realizará nuevamente la coreografía al culminar el importante encuentro deportivo ese mismo día.

En cuanto al punto de encuentro para hacer el baile, en algunos videos se menciona que se realice en el Fan Fest de Guadalajara, pero son muchos los internautas que han impulsado la convocatoria para realizar la coreografía en cualquier lugar en el que coincidan mexicanos y surcoreanos.

@donfranciscoh

¿Y si vamos organizando el Gangnam Style masivo en el FIFA FAN FEST de Guadalajara? 🇰🇷🔥🇲🇽

♬ sonido original - 🔥DonFrancisco

¿A qué hora juega México el jueves?

Para que no te pierdas el importante encuentro de México vs. Corea del Sur, se menciona que el juego empezará a las 19 horas (centro de México), el cual podrás ver desde el Fan Fest de tu ciudad o desde tu canal de televisión favorito.

Ahora ya tienes plan listo para el 21 de junio: únete al baile masivo de Gangnam Style, una acción que seguramente sorprenderá a todos los internautas y que vamos a recordar de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

@neffes095 #viral #tendencia #tiktok #fyp #foryoupage ♬ sonido original - Neffes

Tags relacionados
Notas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Azteca 7 Deportes

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • https://live.adn40.mx/