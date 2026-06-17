Convocan a baile masivo de Gangnam Style en el partido México vs Corea del Sur del Mundial 2026

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 está al máximo; después de varios partidos hemos sido testigos de la gran batalla que se ha liderado en las canchas de fútbol, además de ver cómo la afición ha mostrado su pasión con personas de otros países que llegan a las capitales sede.

La afición parece no terminar, puesto que se ha convocado a un baile masivo de Gangnam Style para el partido de México vs. Corea del Sur. Si quieres formar parte del encuentro, te detallaremos cuándo se llevará a cabo y en qué lugar.

¿Cuándo juega México con Corea del Sur?

Es el jueves 18 de junio cuando se hará el encuentro México vs. Corea del Sur, siendo el partido más esperado por los amantes del fútbol, ya que se disputarán el liderato para el Grupo A.

Es en redes sociales donde ha circulado la convocatoria para el baile masivo de Gangnam Style, donde se invita al público a hacer la coreografía para el medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aproximadamente a las 8 de la noche del jueves. También se menciona que se realizará nuevamente la coreografía al culminar el importante encuentro deportivo ese mismo día.

En cuanto al punto de encuentro para hacer el baile, en algunos videos se menciona que se realice en el Fan Fest de Guadalajara, pero son muchos los internautas que han impulsado la convocatoria para realizar la coreografía en cualquier lugar en el que coincidan mexicanos y surcoreanos.

@donfranciscoh ¿Y si vamos organizando el Gangnam Style masivo en el FIFA FAN FEST de Guadalajara? 🇰🇷🔥🇲🇽 ♬ sonido original - 🔥DonFrancisco

¿A qué hora juega México el jueves?

Para que no te pierdas el importante encuentro de México vs. Corea del Sur, se menciona que el juego empezará a las 19 horas (centro de México), el cual podrás ver desde el Fan Fest de tu ciudad o desde tu canal de televisión favorito.

Ahora ya tienes plan listo para el 21 de junio: únete al baile masivo de Gangnam Style, una acción que seguramente sorprenderá a todos los internautas y que vamos a recordar de la Copa Mundial de la FIFA 2026.