Hora EXACTA de inicio del partido de Estados Unidos vs. Bélgica, del Mundial 2026, para verlo en Estados Unidos

Dentro de la recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, uno de los partidos que más ha dado de que hablar por las expectativas es el encuentro de Estados Unidos y Bélgica, y, si quieres conocer todos los husos horarios para no perderte nada de la contienda desde los Estados Unidos y México, aquí te contamos todo lo que debes saber.

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Estados Unidos y Bélgica protagonizan un atractivo encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Y aquí te contamos todo lo que debes saber sobre la transmisión para seguir todas las acciones en vivo y no perderte ningún detalle de este emocionante compromiso mundialista.

Dentro de los octavos de final, Estados Unidos y Bélgica disputarán su lugar este 6 de julio del 2026 dentro del Estadio Lumen Field de Seattle. Es importante tomar en cuenta que este encuentro se encuentra rodeado de la polémica tras el anuncio oficial de la FIFA de anular la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun (quien recibió una tarjeta roja directa en dieciseisavos).

Si planeas ver el encuentro desde México, el encuentro comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.

Horarios para disfrutar del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica desde los Estados Unidos

Toma en cuenta que, de acuerdo con los horarios de la FIFA

En el caso de Hawái, el partido comenzará en punto de las 3:00 pm

Para Alazca, el partido comenzará en punto de las 5:00 pm.

En Seattle, Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas, el horario será en punto de las 6:00 pm (tiempo del Pacífico).

En el caso de Denver y Phoenix, el partido comenzará en punto de las 7:00 pm (tiempo de la montaña).

Para Chicago, Houston y Dallas, comenzará en punto de las 8:00 pm (tiempo del centro).

En el caso de Nueva York, Miami, Washington D. C. y Atlanta, el partido dará inicio en punto de las 9:00 pm (tiempo del este).

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