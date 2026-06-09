Calendarios fáciles de imprimir para llevar el control de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A pocos días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las emociones ya están a flor de piel, pues esta contienda mundialista será la más larga de todos los tiempos, contando con 104 partidos, lo que en primera instancia puede parecer complicado de gestionar. Por ello, ahora te contamos sobre 3 ideas de calendarios fáciles de imprimir para llevar el control de todos los encuentros mundialistas.

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Toma en cuenta que estas plantillas te permitirán no solo llevar el control de las fechas, horarios y resultados más importantes, sino también que será tu aliado ideal para no perder detalle sobre todo lo relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

3 ideas de calendarios fáciles de imprimir para llevar el control de los partidos de Copa Mundial de la FIFA 2026™

Diseño tradicional de gran formato

Si buscas un calendario formal, sencillo y fácil de comprender, el diseño “tradicional” es tu mejor opción. Este formato cuenta con los días marcados por fecha y juego; además, te permitirá agregar espacios para colocar anotaciones. Su diseño te permite imprimirlo en gran formato para poder colocarlo en el escritorio, refrigerador o donde quieras tenerlo a la mano.

Diseño tradicional de gran formato |Pexeles - Canva

Cuadro de resultados y seguimiento de selecciones

Si buscas mantener un control más estricto sobre los resultados y progreso de la contienda deportiva, tu mejor opción es crear un diseño que te permita registrar los resultados de cada encuentro. Incluye casillas para fase de grupos y rondas eliminatorias.

Cuadro de resultados y seguimiento de selecciones|Pexels -Imagen generada con IA

Calendario interactivo para colorear y completar

Esta es una opción pensada para ser un poco más ilustrativa, en donde puedes colocar espacios para colocar stickers, colorear o anotar observaciones. Esta alternativa puede ser un poco más llamativa para quienes buscan actividades creativas e inspiradas en la Copa Mundial de la FIFA FIFA 2026™.

Calendario interactivo para colorear y completar|Pwxels -canva- iamgen generada con IA

Toma en cuenta que los datos colocados dentro de los calendarios son ilustrativos, por lo que pueden variar en equipos, fechas, horas o demás información proporcionada; antes de imprimir, corroborará la información.