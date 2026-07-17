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OFICIAL: El equipo ganador de la Final del Mundial 2026 recibirá este EXCLUSIVO anillo especial

INÉDITO: La Selección que levante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ recibirá un anillo especial.

El campeón del Mundial 2026 tendrá un anillo especial.
|MexSport

Escrito por: André Gutiérrez

Estamos a unos cuántos días de vivir la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el torneo de fútbol que ha eclipsado al mundo entero y no es para menos, pues en las últimas semanas hemos vivido de todo, ilusiones, tristezas, felicidad y uno que otro coraje, aunque hay un detalle que no ha pasado de alto y que ha sorprendido a todos pues tiene qué ver con la Selección campeona.

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Este jueves se confirmó que el campeón del Mundial 2026 tendrá una condecoración nunca antes vista dentro del fútbol y que ha sido bastante llamativa, pues los campeones recibirán un anillo conmemorativo de esta edición que ha logrado reunir a México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones.

¿Cómo es el anillo de campeones del Mundial 2026?

Se ha hecho oficial que los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ recibirán anillos de campeonato hechos a su medida, esto como parte de las tradiciones estadounidenses más populares dentro del deporte, siendo este un hecho inédito dentro del mundo del balompié.

Anillo del campeón del Mundial 2026
|Imagen cortesía de la FIFA

De acuerdo con la información compartida, se espera compartir un poco de la identidad del deporte a través de la cultura estadounidense, por lo que se entregarán 30 anillos a la Selección que logre hacerse como campeona.

¿En dónde ver la Final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina?

Si tú al igual que todo el planeta no te quieres perder ningún detalle de el partido de fútbol más esperado de los últimos años que medirá a la leyenda de Lionel Messi y Lamine Yamal, te invitamos a seguir la mejor cobertura a través de la pantalla de Azteca 7, donde de la mano de nuestros expertos tendrás hasta el mínimo detalle de lo que sucede dentro del terreno de juego.

¿A qué hora inicia la Final del Mundial 2026?

Recuerda que este esperado encuentro será el domingo 19 de julio y podrás seguir cada momento de la ceremonia de clausura en punto de las 11:30 am, para dar paso al partido de la Final del Mundial y el Show de Medio Tiempo que promete ser algo histórico al juntar a artistas como Madonna, BTS, Shakira, Post Malone entre otros más.

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